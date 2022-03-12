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Открытые выборы, теплый прием: как наблюдатели оценивают ход выборов в Абхазии

Открытые выборы, теплый прием: как наблюдатели оценивают ход выборов в Абхазии

Депутаты Госдумы Александр Ющенко и Яна Лантратова на выборах в Народное Собрание Абхазии выступают в качестве международных наблюдателей. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T18:27+0300

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На пресс-конференции на площадке Sputnik они оценили ход голосования, рассказали о поддержке народа Абхазии в непростой геополитической ситуации и дали прогноз, как спецоперация на Украине может способствовать миру и спокойствию в Абхазии. Выборы в Народное Собрание Абхазии, как отметили депутаты от Госдумы, проходят в достаточно непростой геополитический период, а также во время пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, власти республики справилась с организацией. Выборы заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко оценил высоко. “Видна высокая организация, максимально сделаны условия для того, чтобы выборы были прозрачными. Даже я могу сказать, что некоторые пункты, которые исполняются избирательной комиссией и председателями избирательных комиссий на участках, наверное обязательно будут приводиться в пример, в том числе и на российских выборах. Здесь выборы проходят четко, уверенно, с высокой явкой и самое главное - в конкурентной, конструктивной борьбе. До вечера мы еще посмотрим. Результаты подсчитываются вручную при контроле наблюдателей. Поэтому конкуренция здесь традиционно высокая. Я не исключаю, что на некоторых участках будет второй тур”, - сказал Ющенко. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова отметила, что практически на каждом участке, где она побывала, подходили граждане страны, которые выражали слова поддержки России. “Они говорили о том, что Абхазия переживает в этой ситуации и поддерживает Россию. Абхазия - это страна, которая уже много лет живет в условиях международной изоляции, в условиях, когда спортсменов не допускают к участию в соревнованиях, в условиях, когда не признаются паспорта и когда страна сталкивалась с войной, она понимает, что это такое. Вчера проходил большой митинг, на котором принимали участие чуть ли не до пяти тысяч человек. Вчера, когда мы сюда приехали, увидели большое количество машин со знаком Z. Эта поддержка чувствуется, и я со своей стороны, и как политик, и как мать, и как женщина хочу поблагодарить жителей Абхазии за то, что вы рядом с нашей страной, это для нас очень важно”, - подчеркнула Лантратова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/primer-ostalnym-inostrannye-nablyudateli-otsenili-khod-vyborov-v-abkhazii-1038080921.html

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Открытые выборы, теплый прием: как наблюдатели оценивают ход выборов в Абхазии Открытые выборы, теплый прием: как наблюдатели оценивают ход выборов в Абхазии 2022-03-12T18:27+0300 true PT25M48S

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