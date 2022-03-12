https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/primer-ostalnym-inostrannye-nablyudateli-otsenili-khod-vyborov-v-abkhazii-1038080921.html

Пример остальным: иностранные наблюдатели оценили ход выборов в Абхазии

Пример остальным: иностранные наблюдатели оценили ход выборов в Абхазии

12 марта в Абхазии проходят выборы в Народное Собрание Абхазии VII созыва. На них присутствуют наблюдатели из России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T17:52+0300

2022-03-12T17:52+0300

2022-03-12T17:52+0300

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В пресс-центре Sputnik депутаты Госдумы Александр Ющенко и Яна Лантратова оценили ход голосования на выборах, рассказали о поддержке народа Абхазии в непростой геополитической ситуации и дали прогноз, как спецоперация на Украине может способствовать миру и спокойствию в Абхазии.SputnikВыборы в Народное Собрание Абхазии, как отметил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, проходят в достаточно непростой геополитический период, вдобавок ко всему до сих пор бушует пандемия коронавируса. Однако, несмотря на все сложности, республика справилась, видна высокая организация, считает иностранный наблюдатель."В этих условиях было даже предложение перенести выборы. Но очень важно, что сейчас власти республики сделали все для того, чтобы провести выборы с учетом всех сложностей и вызовов, которые проявляются в этот период. Выборы идут. Мы проехали пять участков в трех районах. В основном посетили участки в городе Сухум. Видна высокая организация, максимально созданы условия для того, чтобы выборы были прозрачными. Даже я могу сказать, что некоторые пункты, которые исполняются избирательной комиссией и председателями избирательных комиссии на участках, наверное, обязательно будут приводиться в пример в том числе и на российских выборах. Здесь выборы проходят четко, уверенно, с высокой явкой и самое главное, в конкурентной, конструктивной борьбе. До вечера мы еще посмотрим. Результаты подсчитываются вручную при контроле наблюдателей. Поэтому конкуренция здесь традиционно высокая. Я не исключаю, что на некоторых участках будет второй тур”, – сказал Ющенко.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что находится в Абхазии впервые. Сегодня она в качестве международного наблюдателя успела посетить пять избирательных участков, пообщаться с членами участковых комиссий. По словам Лантратовой, никаких нарушений к этому моменту пока не было зафиксировано.Поддержка народаВ настоящее время на Украине проходит специальная военная операция ВС России. Геополитической ситуацией обеспокоены и жители республики. По словам депутата Яны Лантратовой, практически на каждом участке, где она побывала, подходили граждане страны, которые выражали слова поддержки России.“Они говорили о том, что Абхазия переживает в этой ситуации, поддерживает Россию. Абхазия – это страна, которая уже много лет живет в условиях международной изоляции, в условиях, когда спортсменов не допускают к участию в соревнованиях, в условиях, когда не признаются паспорта и когда страна сталкивалась с войной, она понимает, что это такое. Вчера проходил большой митинг, в котором принимали участие чуть ли не до пяти тысяч человек. Вчера, когда мы сюда приехали, увидели большое количество машин со знаком Z. Эта поддержка чувствуется, и я со своей стороны и как политик, и как мать, и как женщина хочу поблагодарить жителей Абхазии за то, что вы рядом с нашей страной, это для нас очень важно”, – подчеркнула она.Сама Яна Лантратова еще в 2014 году, когда Украина развернула войну против жителей Донбасса, ездила в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией, помогала детям и женщинам покинуть зону боевых действий."По данным ООН на территории ДНР и ЛНР погиб 61 ребенок. Это неправда. Потому что за время моего пребывания там погибло более 200 детей <...> Люди восемь лет жили в этом ужасе, и никто этого не замечал", – сказала Лантратова.Александр Ющенко отметил, что сегодня на территории Украины столкнулись силы добра и зла.В данном случае, по словам Ющенко, Россия стояла перед выбором либо отстоять свое право и настоящий национальный суверенитет, либо пустить все на самотек."А от этого зависит суверенитет и Республики Абхазия, и Южной Осетии, и Белоруссии, и всех тех, кто сегодня поддержал Россию. Понимаем, чем им сегодня это может грозить. Сегодня чуть что, то завтра американцы развяжут бойню на реке Ингур. Мы должны понимать, что все это взаимосвязано. Я думаю, что наши военные сумеют довести это до конца, избавить народ Украины от националистической заразы, которая взяла в заложники весь украинский народ. И тогда народ Абхазии в том числе будет чувствовать себя более уверенно, более спокойно, развиваясь экономически и политически”, – добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/nablyudateli-ot-obschestvennoy-palaty-rossii-otsenili-uroven-provedeniya-vyborov-v-abkhazii-1038079627.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vybory-v-parlament-i-geopoliticheskaya-situatsiya-nablyudatel-ot-gosdumy-dal-intervyu-sputnik-1038078145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/za-mir-i-spravedlivost-aktsiya-v-podderzhku-rossii-v-abkhazii--1038057633.html

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