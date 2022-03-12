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Посол России в США назвал заявления Вашингтона о химоружии попыткой демонизировать Россию
Посол России в США назвал заявления Вашингтона о химоружии попыткой демонизировать Россию
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T09:40+0300
2022-03-12T09:40+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о том, что РФ может применить химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать Россию, пишет РИА Новости.Ранее Минобороны России сообщало, что украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.В свою очередь постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/chuma-sibirskaya-yazva-covid-kakie-issledovaniya-ssha-provodili-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1038024616.html
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санкции, россия, сша, политика, украина
Посол России в США назвал заявления Вашингтона о химоружии попыткой демонизировать Россию
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Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о том, что РФ может применить химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать Россию, пишет РИА Новости.
"Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну", – отметил Антонов.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.
В свою очередь постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.