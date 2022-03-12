https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/posol-rossii-v-ssha-nazval-zayavleniya-vashingtona-o-khimoruzhii-popytkoy-demonizirovat-rossiyu-1038063734.html

Посол России в США назвал заявления Вашингтона о химоружии попыткой демонизировать Россию

Посол России в США назвал заявления Вашингтона о химоружии попыткой демонизировать Россию

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T09:40+0300

2022-03-12T09:40+0300

2022-03-12T09:40+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о том, что РФ может применить химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать Россию, пишет РИА Новости.Ранее Минобороны России сообщало, что украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.В свою очередь постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/chuma-sibirskaya-yazva-covid-kakie-issledovaniya-ssha-provodili-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1038024616.html

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санкции, россия, сша, политика, украина