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Председатель ЦИК Абхазии заявил, что все избирательные участки открылись
Председатель ЦИК Абхазии заявил, что все избирательные участки открылись
Голосование на выборах в Парламент Абхазии началось в 08:00 в субботу 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T09:01+0300
2022-03-12T09:01+0300
2022-03-12T09:16+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
политика
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Все 152 избирательных участка в 35 округах республики открылись в 08:00 в субботу, 12 марта, заявил на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии председатель Дмитрий Маршан.Он отметил, что за ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии. По словам председателя ЦИК, самый большой округ в Абхазии 13-й в Гагре – около 7000 избирателей, самый маленький 35-й Галский – около 1300 человек. В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/golosovanie-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-nachalos-1038061589.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика
Председатель ЦИК Абхазии заявил, что все избирательные участки открылись
09:01 12.03.2022 (обновлено: 09:16 12.03.2022) Подписаться на
Голосование на выборах в Парламент Абхазии началось в 08:00 в субботу 12 марта.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Все 152 избирательных участка в 35 округах республики открылись в 08:00 в субботу, 12 марта, заявил на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии председатель Дмитрий Маршан.
"Просьба ко всем гражданам соблюдать социальную дистанцию, чтобы люди могли проголосовать, не навредив своему здоровью", – сказал Маршан.
Он отметил, что за ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии.
По словам председателя ЦИК, самый большой округ в Абхазии 13-й в Гагре – около 7000 избирателей, самый маленький 35-й Галский – около 1300 человек.
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.