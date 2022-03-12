https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/predsedatel-tsik-abkhazii-zayavil-chto-vse-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-1038063884.html

Председатель ЦИК Абхазии заявил, что все избирательные участки открылись

Председатель ЦИК Абхазии заявил, что все избирательные участки открылись

Голосование на выборах в Парламент Абхазии началось в 08:00 в субботу 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T09:01+0300

2022-03-12T09:01+0300

2022-03-12T09:16+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

политика

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Все 152 избирательных участка в 35 округах республики открылись в 08:00 в субботу, 12 марта, заявил на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии председатель Дмитрий Маршан.Он отметил, что за ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии. По словам председателя ЦИК, самый большой округ в Абхазии 13-й в Гагре – около 7000 избирателей, самый маленький 35-й Галский – около 1300 человек. В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/golosovanie-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-nachalos-1038061589.html

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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика