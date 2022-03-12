https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-nazval-dannye-po-yavke-izbirateley-k-1800-1038082672.html

ЦИК назвал данные по явке избирателей к 18:00

ЦИК назвал данные по явке избирателей к 18:00

Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 15:00 составляла 28,6%. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T18:13+0300

2022-03-12T18:13+0300

2022-03-12T19:16+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 18:00 составила 40,2%, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан.Выборы по явке к 18:00 состоялись по всем округам, кроме второго и десятого. Жалоб от окружных комиссий не поступало, отметил Маршан. В голосовании приняли участие 54 124 человека, включая дополнительные списки, в которые включены порядка 2000 избирателей.В Сухуме явка составила: В Сухумском районе в 22 округе явка - 40,8 %, в 23 округе - 48,9%. В Гагре по 10 округу явка - 23,6%, в 11 округе - 31,3%, в 12 округе - 43%, в 13 округе - 35%, в 14 - 25,1%. В Гудаутском районе в 15 округе явка составила 54,9%, в 16 округе – 39,3%, в 17 округе – 46,4%, в 18 округе – 37,7%, в 19 округе – 39,5%, в 20 округе – 57,3%, в 21 округе – 50,4%. В Гулрыпшсклм районе по 24 округу явка – 40%, по 25 округу – 42,7%, по 26 округу – 47,4%. В Очамчырском районе в 27 округе явка – 50,3%, в 28 округе – 58,4%, в 29 округе - 58 % и 30 округах – 55%, в 31 округе – 58,9%, в 32 округе – 37,4%. В Ткуарчалском районе явка составила в 33 округе – 40%, в 34 округе – 57,4%. В Галском районе явка по 35 округу составила 68,4%.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходят в республике 12 марта.Всего выдвинули свои кандидатуры 123 человека, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Результаты выборов будут известны в воскресенье 13 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html

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