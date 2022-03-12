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ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Парламент
ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Парламент
К 12:00 явка избирателей в Абхазии, по данным ЦИК, составляла около 10%. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T15:24+0300
2022-03-12T15:24+0300
2022-03-12T16:33+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 15:00 составила 28,6%, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан. Из 35 округов в 27 округах выборы по явке состоялись. В Сухуме явка составила: В Сухумском районе в 22 округе явка - 33,4%, в 23 округе - 36,2%. В Гагре по 10 округу явка - 15,4%, в 11 округе - 21,4%, в 12 округе - 30,8%, в 13 округе - 25,1%, в 14-м - 15,9%. В Гудаутском районе в 15 округе явка составила 40%, в 16 округе – 22,4%, в 17 округе – 34,5%, в 18 округе – 8,6%, в 19 округе – 24,8%, в 20 округе – 27,7%, в 21 округе – 38,5%. В Гулрыпшском районе по 24 округу явка – 28,8%, по 25 округу – 31,2%, по 26 округу – 34,4%. В Очамчырском районе в 27 округе явка – 39,2%, в 28 округе – 41,5%, в 29 - 46,1% и 30 округе – 39,6%, в 31 округе – 45,5%, в 32 округе – 26%. В Ткуарчалском районе явка составила в 33 округе – 30,1%, в 34 округе – 47,5%.В Галском районе явка по 35 округу составила 58,3%.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходят в республике 12 марта. Всего выдвинули свои кандидатуры 123 человека, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента. Результаты выборов будут известны в воскресенье 13 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/glava-mvd-abkhazii-narusheniy-poryadka-na-izbiratelnykh-uchastkakh-ne-zafiksirovano-1038074360.html
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ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Парламент
15:24 12.03.2022 (обновлено: 16:33 12.03.2022) Подписаться на
К 12:00 явка избирателей в Абхазии, по данным ЦИК, составляла около 10%.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 15:00 составила 28,6%, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан.
Из 35 округов в 27 округах выборы по явке состоялись.
В Сухумском районе в 22 округе явка - 33,4%, в 23 округе - 36,2%.
В Гагре по 10 округу явка - 15,4%, в 11 округе - 21,4%, в 12 округе - 30,8%, в 13 округе - 25,1%, в 14-м - 15,9%.
В Гудаутском районе в 15 округе явка составила 40%, в 16 округе – 22,4%, в 17 округе – 34,5%, в 18 округе – 8,6%, в 19 округе – 24,8%, в 20 округе – 27,7%, в 21 округе – 38,5%.
В Гулрыпшском районе по 24 округу явка – 28,8%, по 25 округу – 31,2%, по 26 округу – 34,4%.
В Очамчырском районе в 27 округе явка – 39,2%, в 28 округе – 41,5%, в 29 - 46,1% и 30 округе – 39,6%, в 31 округе – 45,5%, в 32 округе – 26%.
В Ткуарчалском районе явка составила в 33 округе – 30,1%, в 34 округе – 47,5%.
В Галском районе явка по 35 округу составила 58,3%.
Выборы в Народное Собрание Абхазии проходят в республике 12 марта.
Всего выдвинули свои кандидатуры 123 человека, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Результаты выборов будут известны в воскресенье 13 марта.