https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-otmeneny-v-den-vyborov-v-parlament-1038064021.html
ЦИК: веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент
ЦИК: веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент
Голосование на выборах в Парламент республики проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T09:08+0300
2022-03-12T09:08+0300
2022-03-12T09:11+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
политика
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент, заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Дмитрий Маршан.Веерные отключения электричества производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/predsedatel-tsik-abkhazii-zayavil-chto-vse-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-1038063884.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика, проблемы энергетической отрасли в абхазии
ЦИК: веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент
09:08 12.03.2022 (обновлено: 09:11 12.03.2022) Подписаться на
Голосование на выборах в Парламент республики проходит на 152 избирательных участках в 35 округах.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент, заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
Веерные отключения электричества производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.