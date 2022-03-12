https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-otmeneny-v-den-vyborov-v-parlament-1038064021.html

ЦИК: веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент

ЦИК: веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент

Голосование на выборах в Парламент республики проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T09:08+0300

2022-03-12T09:08+0300

2022-03-12T09:11+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

политика

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент, заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Дмитрий Маршан.Веерные отключения электричества производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/predsedatel-tsik-abkhazii-zayavil-chto-vse-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-1038063884.html

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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика, проблемы энергетической отрасли в абхазии