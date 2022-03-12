https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-vybory-v-parlament-abkhazii-sostoyalis-vo-vsekh-35-okrugakh-1038088607.html
ЦИК: выборы в Парламент Абхазии состоялись во всех 35 округах
ЦИК: выборы в Парламент Абхазии состоялись во всех 35 округах
Предварительные результаты выборов в Парламент республики и данные по явке на 20:00 будут обнародованы 13 марта в 12:00. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T20:50+0300
2022-03-12T20:50+0300
2022-03-12T20:50+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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выборы в парламент абхазии
абхазия
политика
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Выборы в Парламент Абхазии состоялись во всех 35 округах на 152 избирательных участках, жалоб не поступало, нарушений зафиксировано не было, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан.В настоящее время идет подсчет голосов, результаты будут обнародованы 13 марта в 12:00, уточнил Маршан. По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%.В субботу 12 марта избирательные участки открылись единовременно в 08:00 и закрылись в 20:00. На 35 мандатов в Парламенте претендуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, политика
ЦИК: выборы в Парламент Абхазии состоялись во всех 35 округах
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Предварительные результаты выборов в Парламент республики и данные по явке на 20:00 будут обнародованы 13 марта в 12:00.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Выборы в Парламент Абхазии состоялись во всех 35 округах на 152 избирательных участках, жалоб не поступало, нарушений зафиксировано не было, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
В настоящее время идет подсчет голосов, результаты будут обнародованы 13 марта в 12:00, уточнил Маршан.
"Хотел бы выразить благодарность гражданам Абхазии, гостям Абхазии, которые были с нами. Надеюсь на объективную оценку международных наблюдателей", - сказал он.
По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%.
В субботу 12 марта избирательные участки открылись единовременно в 08:00 и закрылись в 20:00.
На 35 мандатов в Парламенте претендуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.