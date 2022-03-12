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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/v-chernomorenergo-utochnili-deystvie-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-v-den-vyborov-1038067376.html
В "Черноморэнерго" уточнили действие графика отключений электричества в день выборов
В "Черноморэнерго" уточнили действие графика отключений электричества в день выборов
Ранее председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что график веерных отключений электричества не будет действовать в день выборов в Парламент. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T10:55+0300
2022-03-12T11:09+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. График веерных отключений электричества на территории Абхазии не будет действовать на период подсчета голосов на выборах в Парламент, уточнили в пресс-службе "Черноморэнерго". Голосование на выборах в Парламент республики проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Участки открылись в 08:00 в субботу 12 марта и закроются в 20:00.Веерные отключения электричества производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 7 марта в районах, получающих электроэнергию от ИнгурГЭС, а именно: в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском были сняты дневные ограничения.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-otmeneny-v-den-vyborov-v-parlament-1038064021.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, новости, политика

В "Черноморэнерго" уточнили действие графика отключений электричества в день выборов

10:55 12.03.2022 (обновлено: 11:09 12.03.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание Черноморэнерго
Здание Черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что график веерных отключений электричества не будет действовать в день выборов в Парламент.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. График веерных отключений электричества на территории Абхазии не будет действовать на период подсчета голосов на выборах в Парламент, уточнили в пресс-службе "Черноморэнерго".
Голосование на выборах в Парламент республики проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Участки открылись в 08:00 в субботу 12 марта и закроются в 20:00.
ВЛ Тамыш - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
ЦИК: веерные отключения электричества отменены в день выборов в Парламент
09:08
Веерные отключения электричества производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.
С 7 марта в районах, получающих электроэнергию от ИнгурГЭС, а именно: в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском были сняты дневные ограничения.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
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