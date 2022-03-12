https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/v-chernomorenergo-utochnili-deystvie-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-v-den-vyborov-1038067376.html

В "Черноморэнерго" уточнили действие графика отключений электричества в день выборов

В "Черноморэнерго" уточнили действие графика отключений электричества в день выборов

Ранее председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что график веерных отключений электричества не будет действовать в день выборов в Парламент. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T10:55+0300

2022-03-12T10:55+0300

2022-03-12T11:09+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102933/57/1029335700_0:104:1997:1227_1920x0_80_0_0_535d3980f25b131243cea7f8de4c579b.jpg

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. График веерных отключений электричества на территории Абхазии не будет действовать на период подсчета голосов на выборах в Парламент, уточнили в пресс-службе "Черноморэнерго". Голосование на выборах в Парламент республики проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Участки открылись в 08:00 в субботу 12 марта и закроются в 20:00.Веерные отключения электричества производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 7 марта в районах, получающих электроэнергию от ИнгурГЭС, а именно: в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском были сняты дневные ограничения.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-otmeneny-v-den-vyborov-v-parlament-1038064021.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, новости, политика