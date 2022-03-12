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Валерий Кварчия проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
Валерий Кварчия проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии на 152 участках в 35 округах проходят в республике в субботу, 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T11:06+0300
2022-03-12T11:06+0300
2022-03-12T11:18+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
политика
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия принял участие в голосовании на выборах в Народное Собрание на участке, расположенном в школе №10 в Сухуме. Кварчия поблагодарил коллег, которые на протяжении пяти лет трудились в области законотворчества и пожелал будущему составу Парламента успехов. В дальнейшем он намерен сосредоточиться на научной деятельности, которой посвятил большую часть жизни.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75. Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента. Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038065614.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика
Валерий Кварчия проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
11:06 12.03.2022 (обновлено: 11:18 12.03.2022) Подписаться на
Выборы в Парламент Абхазии на 152 участках в 35 округах проходят в республике в субботу, 12 марта.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия принял участие в голосовании на выборах в Народное Собрание на участке, расположенном в школе №10 в Сухуме.
Кварчия поблагодарил коллег, которые на протяжении пяти лет трудились в области законотворчества и пожелал будущему составу Парламента успехов. В дальнейшем он намерен сосредоточиться на научной деятельности, которой посвятил большую часть жизни.
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.
По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента. Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.