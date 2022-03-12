https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/valeriy-kvarchiya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038066216.html

Валерий Кварчия проголосовал на выборах в Парламент Абхазии

Валерий Кварчия проголосовал на выборах в Парламент Абхазии

Выборы в Парламент Абхазии на 152 участках в 35 округах проходят в республике в субботу, 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T11:06+0300

2022-03-12T11:06+0300

2022-03-12T11:18+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

политика

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия принял участие в голосовании на выборах в Народное Собрание на участке, расположенном в школе №10 в Сухуме. Кварчия поблагодарил коллег, которые на протяжении пяти лет трудились в области законотворчества и пожелал будущему составу Парламента успехов. В дальнейшем он намерен сосредоточиться на научной деятельности, которой посвятил большую часть жизни.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75. Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента. Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038065614.html

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