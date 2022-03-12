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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038065614.html
Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
На выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T11:06+0300
2022-03-12T11:23+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
политика
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент республики в субботу, 12 марта, об этом сообщает пресс-служба главы государства.Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах. Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/doroga-v-parlament-chto-nuzhno-znat-o-deputatskikh-vyborakh-v-abkhazii-1038033119.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/valeriy-kvarchiya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038066216.html
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Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика

Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии

11:06 12.03.2022 (обновлено: 11:23 12.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент республики в субботу, 12 марта, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания проголосовал на избирательном участке в селе Тамыш Очамчырского района.

© Sputnik
Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах.
Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Дорога в Парламент: что нужно знать о депутатских выборах в Абхазии
10 марта, 21:00
Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Кандидатский максимум - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
В Абхазии
Кандидатский максимум
3 марта, 11:11
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
Спикер парламента Валерий Кварчия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Валерий Кварчия проголосовал на выборах в Парламент Абхазии
11:06
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
В Абхазии
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