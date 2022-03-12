https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/aslan-bzhaniya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038065614.html

Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии

Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии

На выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

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выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

политика

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент республики в субботу, 12 марта, об этом сообщает пресс-служба главы государства.Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах. Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/valeriy-kvarchiya-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038066216.html

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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика