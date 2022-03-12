https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vkontakte-podderzhit-malyy-i-sredniy-biznes--1038087080.html

ВКонтакте поддержит малый и средний бизнес

ВКонтакте поддержит малый и средний бизнес

Решением Роскомнадзора социальные сети Instagram и Facebook будут заблокированы на территории России с 14 марта. Причина блокировки - компания Meta разрешила... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T20:25+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Социальная сеть ВКонтакте предоставляет все необходимые инструменты для создания интернет-магазина и окажет помощь предпринимателям в настройке и организации всех процессов, сообщается на сайте компании. Создание полноценного интернет-магазина на платформе Бизнес ВКонтакте абсолютно бесплатно, продвигать можно будет не только товары, но и услуги – сервис поддерживает интеграцию с существующими магазинами через API (Application Programming Interface (программный интерфейс приложения) – взаимодействие интернет-систем между собой, соединение сайтов с платежными системами). Кроме того, ВКонтакте предоставляет продавцам возможность принимать оплату через внутренний сервис VK Pay, который работает с любыми картами российских банков. Ранее компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, заявила о том, что временно разрешает пользователям из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии Румынии и Словакии размещать посты с призывом к насилию против россиян. Роскомнадзор назвал это решение беспрецедентным, по решению ведомства, доступ к Facebook на территории России был ограничен. Такие же решения по Instagram начнут действовать в 00:00 14 марта – пользователям было предоставлено 48 часов для переноса своих данных в другие социальные сети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/sotsset-vkontakte-pobila-novye-rekordy-po-prosmotram-video-i-klipov-v-sutki-1038040495.html

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