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Выбор сделан: как прошло голосование в Народное Собрание Абхазии
Выбор сделан: как прошло голосование в Народное Собрание Абхазии
Выборы депутатов Народного Собрания Абхазии VII созыва прошли в субботу 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T22:07+0300
2022-03-12T22:07+0300
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В выборах приняли участие 123 кандидата. Участки для голосования открылись в 8:00 и работали до 20:00. По данным на 18:00 Центризбиркома, в голосовании приняли участие более 40% избирателей. Выборы в Парламент страны состоялись по явке во всех 35 избирательных округах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-vybory-v-parlament-abkhazii-sostoyalis-vo-vsekh-35-okrugakh-1038088607.html
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Выбор сделан: как прошло голосование в Народное Собрание Абхазии
22:07 12.03.2022 (обновлено: 23:34 12.03.2022) Подписаться на
Выборы депутатов Народного Собрания Абхазии VII созыва прошли в субботу 12 марта.
В выборах приняли участие 123 кандидата.
Участки для голосования открылись в 8:00 и работали до 20:00.
По данным на 18:00 Центризбиркома, в голосовании приняли участие более 40% избирателей.
Выборы в Парламент страны состоялись по явке во всех 35 избирательных округах.