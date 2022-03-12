https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vybor-sdelan-kak-proshlo-golosovanie-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1038089665.html

Выбор сделан: как прошло голосование в Народное Собрание Абхазии

Выбор сделан: как прошло голосование в Народное Собрание Абхазии

Выборы депутатов Народного Собрания Абхазии VII созыва прошли в субботу 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

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выборы в парламент абхазии - 2022

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В выборах приняли участие 123 кандидата. Участки для голосования открылись в 8:00 и работали до 20:00. По данным на 18:00 Центризбиркома, в голосовании приняли участие более 40% избирателей. Выборы в Парламент страны состоялись по явке во всех 35 избирательных округах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-vybory-v-parlament-abkhazii-sostoyalis-vo-vsekh-35-okrugakh-1038088607.html

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