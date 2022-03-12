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Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Иерусалиме
Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Иерусалиме
В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию отношений. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T18:55+0300
2022-03-12T18:55+0300
2022-03-12T19:21+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов начать переговоры с Россией и предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры между странами в Иерусалиме, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского. Президент Украины выразил уверенность в том, что Израиль может сыграть важную роль в урегулировании конфликта и стать одной из стран-гарантов безопасности. Он заявил о том, что Киев нуждается в гарантиях безопасности не только со стороны России, но и со стороны западных лидеров, так как не видит смелости у глав государств-членов НАТО объединиться ради Украины. "Украина не хочет воевать, это нужно зафиксировать в документе "с нашими соседями", в котором будут все гарантии безопасности", - заявил президент. Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины. По заявлению Министерства обороны России, высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению страны ничего не угрожает и об оккупации речи не идет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/putin-prizval-makrona-i-sholtsa-povliyat-na-kievskiy-rezhim-1038081686.html
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Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Иерусалиме
18:55 12.03.2022 (обновлено: 19:21 12.03.2022) Подписаться на
В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию отношений.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов начать переговоры с Россией и предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры между странами в Иерусалиме, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
"Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня неправильно (проведение – прим. ред.) встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал", - заявил Зеленский.
Президент Украины выразил уверенность в том, что Израиль может сыграть важную роль в урегулировании конфликта и стать одной из стран-гарантов безопасности.
Он заявил о том, что Киев нуждается в гарантиях безопасности не только со стороны России, но и со стороны западных лидеров, так как не видит смелости у глав государств-членов НАТО объединиться ради Украины.
"Украина не хочет воевать, это нужно зафиксировать в документе "с нашими соседями", в котором будут все гарантии безопасности", - заявил президент.
Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины. По заявлению Министерства обороны России, высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению страны ничего не угрожает и об оккупации речи не идет.