https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-provesti-peregovory-s-rossiey-v-ierusalime--1038085804.html

Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Иерусалиме

В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию отношений. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T18:55+0300

2022-03-12T18:55+0300

2022-03-12T19:21+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов начать переговоры с Россией и предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры между странами в Иерусалиме, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского. Президент Украины выразил уверенность в том, что Израиль может сыграть важную роль в урегулировании конфликта и стать одной из стран-гарантов безопасности. Он заявил о том, что Киев нуждается в гарантиях безопасности не только со стороны России, но и со стороны западных лидеров, так как не видит смелости у глав государств-членов НАТО объединиться ради Украины. "Украина не хочет воевать, это нужно зафиксировать в документе "с нашими соседями", в котором будут все гарантии безопасности", - заявил президент. Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины. По заявлению Министерства обороны России, высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению страны ничего не угрожает и об оккупации речи не идет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/putin-prizval-makrona-i-sholtsa-povliyat-na-kievskiy-rezhim-1038081686.html

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украина, россия, владимир зеленский, политика, израиль