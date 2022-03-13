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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/boeviki-aydara-uderzhivali-300-zalozhnikov-v-monastyre-1038093180.html
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре
Россия проводит военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины, с 24 февраля было уничтожено почти 3700 объектов украинской военной... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T11:33+0300
2022-03-13T11:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Бойцы штурмового батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Украинские силовики оборудовали боевые позиции прямо на территории монастыря, сказал он.За сутки подразделения российских войск продвинулись на 14 километров и установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.Войска Луганской народной республики полностью блокировали Боровское и закрепились в северных районах города Попасная, а в Северодонецке блокировали южную и восточную часть города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/vs-rossii-unichtozhili-pochti-3700-voennykh-obektov-ukrainy-s-nachala-operatsii-1038092052.html
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Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре

11:33 13.03.2022
© Sputnik / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкМитинг батальона "Айдар" у Минобороны Украины
Митинг батальона Айдар у Минобороны Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Евгений Котенко
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Россия проводит военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины, с 24 февраля было уничтожено почти 3700 объектов украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Бойцы штурмового батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Украинские силовики оборудовали боевые позиции прямо на территории монастыря, сказал он.
"При освобождении данного населенного пункта (Никольское – прим. ред.) российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали", - заявил Конашенков.
За сутки подразделения российских войск продвинулись на 14 километров и установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Войска Луганской народной республики полностью блокировали Боровское и закрепились в северных районах города Попасная, а в Северодонецке блокировали южную и восточную часть города.
Ситуация в Донецкой народной республике - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины с начала операции
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