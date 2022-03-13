https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/boeviki-aydara-uderzhivali-300-zalozhnikov-v-monastyre-1038093180.html

Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре

Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре

Россия проводит военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины, с 24 февраля было уничтожено почти 3700 объектов украинской военной... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T11:33+0300

2022-03-13T11:33+0300

2022-03-13T11:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Бойцы штурмового батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Украинские силовики оборудовали боевые позиции прямо на территории монастыря, сказал он.За сутки подразделения российских войск продвинулись на 14 километров и установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.Войска Луганской народной республики полностью блокировали Боровское и закрепились в северных районах города Попасная, а в Северодонецке блокировали южную и восточную часть города.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/vs-rossii-unichtozhili-pochti-3700-voennykh-obektov-ukrainy-s-nachala-operatsii-1038092052.html

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