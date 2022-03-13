https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/boeviki-aydara-uderzhivali-300-zalozhnikov-v-monastyre-1038093180.html
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре
Россия проводит военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины, с 24 февраля было уничтожено почти 3700 объектов украинской военной... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T11:33+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Бойцы штурмового батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Украинские силовики оборудовали боевые позиции прямо на территории монастыря, сказал он.За сутки подразделения российских войск продвинулись на 14 километров и установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.Войска Луганской народной республики полностью блокировали Боровское и закрепились в северных районах города Попасная, а в Северодонецке блокировали южную и восточную часть города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/vs-rossii-unichtozhili-pochti-3700-voennykh-obektov-ukrainy-s-nachala-operatsii-1038092052.html
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Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре
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Россия проводит военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины, с 24 февраля было уничтожено почти 3700 объектов украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Бойцы штурмового батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Украинские силовики оборудовали боевые позиции прямо на территории монастыря, сказал он.
"При освобождении данного населенного пункта (Никольское – прим. ред.) российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали", - заявил Конашенков.
За сутки подразделения российских войск продвинулись на 14 километров и установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Войска Луганской народной республики полностью блокировали Боровское и закрепились в северных районах города Попасная, а в Северодонецке блокировали южную и восточную часть города.