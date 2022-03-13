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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/iz-mariupolya-i-ego-prigorodov-za-sutki-evakuirovali-96-chelovek-1038091877.html
Из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуировали 96 человек
Из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуировали 96 человек
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T09:40+0300
2022-03-13T09:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.В настоящее время беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, говорится в сообщении штаба.Всего за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/idet-unichtozhenie-naseleniya-zhitel-mariupolya-rasskazal-kak-evakuirovalsya-pod-pulyami-1037992726.html
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россия, украина, днр, новости

Из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуировали 96 человек

09:40 13.03.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПомощь беженцам из окрестностей Мариуполя и жителям на территориях ДНР
Помощь беженцам из окрестностей Мариуполя и жителям на территориях ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
В настоящее время беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, говорится в сообщении штаба.
Всего за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.
Житель Мариуполя: украинские снайперы стреляют по выходящим из города гражданским - Sputnik Абхазия, 1920, 08.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Идет уничтожение населения: житель Мариуполя рассказал, как эвакуировался под пулями
8 марта, 12:10
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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