https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/iz-mariupolya-i-ego-prigorodov-za-sutki-evakuirovali-96-chelovek-1038091877.html
Из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуировали 96 человек
Из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуировали 96 человек
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T09:40+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.В настоящее время беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, говорится в сообщении штаба.Всего за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/idet-unichtozhenie-naseleniya-zhitel-mariupolya-rasskazal-kak-evakuirovalsya-pod-pulyami-1037992726.html
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
В настоящее время беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, говорится в сообщении штаба.
Всего за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.