https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/lnr-zayavila-o-massovom-rasstrele-mirnykh-zhiteley-so-storony-vsu-1038103113.html

ЛНР заявила о массовом расстреле мирных жителей со стороны ВСУ

ЛНР заявила о массовом расстреле мирных жителей со стороны ВСУ

По заявлению властей ЛНР, военные преступления не имеют срока давности и все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T18:46+0300

2022-03-13T18:46+0300

2022-03-13T18:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Силы Луганской Народной Республики, осуществляя наступление на Попаснянском направлении, обнаружили у железной дороги места массового расстрела мирных граждан, сообщает Telegram-канал Народной милиции ЛНР.Позже в ведомстве заявили, что на месте массового расстрела жителей Попасной могут быть выжившие.По заявлению официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, подразделения ЛНР продолжают фиксировать факты военных преступлений украинских силовиков, совершенных на оккупированных Киевом территориях. Также заявлялось, что ВСУ не выпускают из населенных пунктов мирных жителей, желающих эвакуироваться на территорию ЛНР, а мужское население принудительно мобилизуют в подразделения территориальной обороны. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, восемь лет подвергавшегося геноциду со стороны киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html

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