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ЛНР заявила о массовом расстреле мирных жителей со стороны ВСУ
ЛНР заявила о массовом расстреле мирных жителей со стороны ВСУ
По заявлению властей ЛНР, военные преступления не имеют срока давности и все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T18:46+0300
2022-03-13T18:46+0300
2022-03-13T18:46+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Силы Луганской Народной Республики, осуществляя наступление на Попаснянском направлении, обнаружили у железной дороги места массового расстрела мирных граждан, сообщает Telegram-канал Народной милиции ЛНР.Позже в ведомстве заявили, что на месте массового расстрела жителей Попасной могут быть выжившие.По заявлению официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, подразделения ЛНР продолжают фиксировать факты военных преступлений украинских силовиков, совершенных на оккупированных Киевом территориях. Также заявлялось, что ВСУ не выпускают из населенных пунктов мирных жителей, желающих эвакуироваться на территорию ЛНР, а мужское население принудительно мобилизуют в подразделения территориальной обороны. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, восемь лет подвергавшегося геноциду со стороны киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html
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лнр, новости, украина
ЛНР заявила о массовом расстреле мирных жителей со стороны ВСУ
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По заявлению властей ЛНР, военные преступления не имеют срока давности и все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Силы Луганской Народной Республики, осуществляя наступление на Попаснянском направлении, обнаружили у железной дороги места массового расстрела мирных граждан, сообщает
Telegram-канал Народной милиции ЛНР.
"Народной милицией были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", - говорится в сообщении.
Позже в ведомстве заявили, что на месте массового расстрела жителей Попасной могут быть выжившие.
По заявлению официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, подразделения ЛНР продолжают фиксировать факты военных преступлений украинских силовиков, совершенных на оккупированных Киевом территориях.
Также заявлялось, что ВСУ не выпускают из населенных пунктов мирных жителей, желающих эвакуироваться на территорию ЛНР, а мужское население принудительно мобилизуют в подразделения территориальной обороны.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, восемь лет подвергавшегося геноциду со стороны киевского режима.