https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html

В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов

Накануне сообщалось о 85 освобожденных населенных пунктах. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T15:23+0300

2022-03-13T15:23+0300

2022-03-13T15:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Донецкая Народная Республика освободила уже 89 населенных пунктов с начала спецоперации, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.Четыре населенных пункта перешли под контроль ДНР за последние сутки.На освобожденных территориях Донецкой Народной Республики более 23 тысяч человек находятся без воды, тепла и газа, говорится в сообщении штаба.Отмечается, что при отступлении украинские войска частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/boeviki-aydara-uderzhivali-300-zalozhnikov-v-monastyre-1038093180.html

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