https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html
В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов
В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов
Накануне сообщалось о 85 освобожденных населенных пунктах. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T15:23+0300
2022-03-13T15:23+0300
2022-03-13T15:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
днр
лнр
донбасс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038007713_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53933857c0b50459d4714166a29d7bdc.jpg
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Донецкая Народная Республика освободила уже 89 населенных пунктов с начала спецоперации, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.Четыре населенных пункта перешли под контроль ДНР за последние сутки.На освобожденных территориях Донецкой Народной Республики более 23 тысяч человек находятся без воды, тепла и газа, говорится в сообщении штаба.Отмечается, что при отступлении украинские войска частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/boeviki-aydara-uderzhivali-300-zalozhnikov-v-monastyre-1038093180.html
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038007713_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8fe355e14a0a09dae4385584cce0c095.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, днр, лнр, донбасс, украина, россия
В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов
Подписаться на
Накануне сообщалось о 85 освобожденных населенных пунктах.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Донецкая Народная Республика освободила уже 89 населенных пунктов с начала спецоперации, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
Четыре населенных пункта перешли под контроль ДНР за последние сутки.
"По состоянию на 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Павловку, Никольское, Владимировку, Благодатное", - говорится в сообщении штаба.
На освобожденных территориях Донецкой Народной Республики более 23 тысяч человек находятся без воды, тепла и газа, говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что при отступлении украинские войска частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах.