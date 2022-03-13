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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели окажется под влиянием Североатлантического антициклона с холодными массами воздуха с... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T16:30+0300

2022-03-13T16:30+0300

2022-03-13T16:30+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. В понедельник, 14 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня возможен слабый дождь, местами дождь со снегом, в предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, в порывах от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +1°С до +6°СТемпература морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, весна, климат