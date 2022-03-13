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Зорин оценил организацию парламентских выборов в Абхазии
Зорин оценил организацию парламентских выборов в Абхазии
На парламентских выборах в Абхазии присутствовали наблюдатели из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также представители... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T12:14+0300
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2022-03-13T12:14+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин высоко оценил организацию парламентских выборов в Абхазии на брифинге в Центральной избирательной комиссии 13 марта.По словам Зорина, обстановка на избирательных участках была очень организованной и спокойной.Владимир Зорин пояснил, что члены делегации общались с разными категориями людей – с доверенными лицами кандидатов, с руководителями участков, с лицами, отвечающим за безопасность."Чувствовалось, что была проделана большая работа членами участковых избирательных комиссий", - добавил он.Выборы в Народное собрание – Парламент республики Абхазия состоялись 12 марта в 35 округах, на 152 избирательных участках. По заявлению ЦИК, жалоб на организацию выборов и нарушений во время голосования зафиксировано не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/konstantin-zatulin-zamechaniy-k-vyboram-v-parlament-abkhazii-net-1038093827.html
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новости, выборы, народное собрание абхазии, цик абхазии
Зорин оценил организацию парламентских выборов в Абхазии
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На парламентских выборах в Абхазии присутствовали наблюдатели из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин высоко оценил организацию парламентских выборов в Абхазии на брифинге в Центральной избирательной комиссии 13 марта.
"(Выборы – прим. ред) соответствуют международным стандартам, соответствуют закону о выборах республики, они отвечают всем демократическим требованиям, которые есть у нас в самой продвинутой части общества и государственно-общественных институтах", - заявил Зорин.
По словам Зорина, обстановка на избирательных участках была очень организованной и спокойной.
Владимир Зорин пояснил, что члены делегации общались с разными категориями людей – с доверенными лицами кандидатов, с руководителями участков, с лицами, отвечающим за безопасность.
"Чувствовалось, что была проделана большая работа членами участковых избирательных комиссий", - добавил он.
Выборы в Народное собрание – Парламент республики Абхазия состоялись 12 марта в 35 округах, на 152 избирательных участках. По заявлению ЦИК, жалоб на организацию выборов и нарушений во время голосования зафиксировано не было.