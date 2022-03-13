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Константин Затулин: замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет
Константин Затулин: замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет
Выборы депутатов Парламента Абхазии прошли в субботу 12 марта, международные наблюдатели высоко оценили организацию мероприятия. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T11:42+0300
2022-03-13T11:42+0300
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СУХУМ,13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет, сказал в пресс-центре ЦИК наблюдатель из России, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Делегация наблюдателей от Государственной Думы побывали на митинге,который состоялся 11 марта в поддержку Российской военной операции на Украине, добавил Затулин."Мы благодарны Абхазии за солидарность России, которая проводит специальную операцию на Украине", - сказал Константин Затулин.Предварительные результаты выборов в Парламент республики и данные по явке на 20:00 будут обнародованы 13 марта в 12:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/primer-ostalnym-inostrannye-nablyudateli-otsenili-khod-vyborov-v-abkhazii-1038080921.html
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Константин Затулин: замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет
11:42 13.03.2022 (обновлено: 11:46 13.03.2022) Подписаться на
Выборы депутатов Парламента Абхазии прошли в субботу 12 марта, международные наблюдатели высоко оценили организацию мероприятия.
СУХУМ,13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет, сказал в пресс-центре ЦИК наблюдатель из России, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Хочу поздравить граждан Абхазии с завершением первого тура выборов в Парламент Абхазии. Делегация Госдумы побывала на 18 избирательных участках. Обстановка, несмотря на ненастную погоду, была спокойной и дружелюбной", - подчеркнул он.
Делегация наблюдателей от Государственной Думы побывали на митинге,который состоялся 11 марта в поддержку Российской военной операции на Украине, добавил Затулин.
"Мы благодарны Абхазии за солидарность России, которая проводит специальную операцию на Украине", - сказал Константин Затулин.
Предварительные результаты выборов в Парламент республики и данные по явке на 20:00 будут обнародованы 13 марта в 12:00.