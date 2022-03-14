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Абхазия названа в списке стран, где могут отдохнуть россияне в марте

Абхазия названа в списке стран, где могут отдохнуть россияне в марте

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T12:51+0300

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СУХУМ,14 мар – Sputnik. Российские туристы могут отдохнуть неделю в марте в Абхазии, туры в которую стоят от 23,7 тысячи рублей, пишет Ассоциация туроператоров России. В АТОР отметили, что россияне могут приобретать турпакеты и по направлениям с пересадкой – в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы.Без пересадок россияне могу отправиться в 15 стран, в которые, несмотря на приостановку большинства международных полетов, имеются прямые рейсы иностранных перевозчиков."В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка", –– рассказали в АТОР.Из-за санкций, введенных против России в связи с военной операцией на Украине, существует риск, что российские самолеты могут быть арестованы за рубежом. Поэтому с 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов.

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отдых в абхазии, туристы, экономика, абхазия