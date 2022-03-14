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Абсолютный театр: РУСДРАМ подвел итоги гастролей в Москве
Абсолютный театр: РУСДРАМ подвел итоги гастролей в Москве
Гастроли Государственного Русского театра драмы в Москве, приуроченные к 40-летию театра, прошли с 9 по 12 марта. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T15:15+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Московские гастроли Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера можно отметить как самые успешные с художественной точки зрения, сказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.По словам Хинтба, на спектаклях присутствовали известные российские артисты, критики. Посмотрев спектакль "Радость вопреки всему", Хибла Герзмава сказала, что "это абсолютный театр"."Это высшая похвала, главное, к чему мы стремимся. Это театр, который не экономит силы, чувства, эмоции, любовь", – добавил он.В Москве на сцене Театрального центра "На Страстном" РУСДРАМ показал пять спектаклей "Не обо мне", "Кьоджинские перепалки", "Игрок", "Последний из ушедших", "Радость вопреки всему".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/khoroshiy-start-v-moskve-nachalis-gastroli-rusdrama-1038026447.html
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Абсолютный театр: РУСДРАМ подвел итоги гастролей в Москве
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Гастроли Государственного Русского театра драмы в Москве, приуроченные к 40-летию театра, прошли с 9 по 12 марта.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Московские гастроли Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера можно отметить как самые успешные с художественной точки зрения, сказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
"Все пять спектаклей, которые мы показали в Москве, прошли на высоком художественном уровне – это самый большой подарок для нас и для зрителя. Мы показали спектакли на таком уровне, на котором можно было достойно представить театральное искусство нашей страны", – сказал он.
По словам Хинтба, на спектаклях присутствовали известные российские артисты, критики. Посмотрев спектакль "Радость вопреки всему", Хибла Герзмава сказала, что "это абсолютный театр".
"Это высшая похвала, главное, к чему мы стремимся. Это театр, который не экономит силы, чувства, эмоции, любовь", – добавил он.
В Москве на сцене Театрального центра "На Страстном" РУСДРАМ показал пять спектаклей "Не обо мне", "Кьоджинские перепалки", "Игрок", "Последний из ушедших", "Радость вопреки всему".