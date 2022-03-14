https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/absolyutnyy-teatr-rusdram-podvel-itogi-gastroley-v-moskve-1038110591.html

Абсолютный театр: РУСДРАМ подвел итоги гастролей в Москве

Абсолютный театр: РУСДРАМ подвел итоги гастролей в Москве

Гастроли Государственного Русского театра драмы в Москве, приуроченные к 40-летию театра, прошли с 9 по 12 марта. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T15:15+0300

2022-03-14T15:15+0300

2022-03-14T15:15+0300

в абхазии

русдрам

культура

москва

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031845543_0:103:1500:947_1920x0_80_0_0_8241269986c604500eccb99dfb0733c0.jpg

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Московские гастроли Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера можно отметить как самые успешные с художественной точки зрения, сказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.По словам Хинтба, на спектаклях присутствовали известные российские артисты, критики. Посмотрев спектакль "Радость вопреки всему", Хибла Герзмава сказала, что "это абсолютный театр"."Это высшая похвала, главное, к чему мы стремимся. Это театр, который не экономит силы, чувства, эмоции, любовь", – добавил он.В Москве на сцене Театрального центра "На Страстном" РУСДРАМ показал пять спектаклей "Не обо мне", "Кьоджинские перепалки", "Игрок", "Последний из ушедших", "Радость вопреки всему".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/khoroshiy-start-v-moskve-nachalis-gastroli-rusdrama-1038026447.html

москва

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

русдрам, культура, москва, абхазия