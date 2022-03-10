https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/khoroshiy-start-v-moskve-nachalis-gastroli-rusdrama-1038026447.html

РУСДРАМ довел москвичей до слез

РУСДРАМ довел москвичей до слез

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера открыл московскую гастрольную программу "На Страстном" 9 марта. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T17:25+0300

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Гастроли РУСДРАМа начались моноспектаклем "Не обо мне" по пьесе драматурга Майи Тульчинской с участием приглашенной звезды Веры Бабичевой. Моноспектакль об одиночестве и смысле жизни довел московского зрителя до слез.Анжелика Бения, SputnikХороший стартСпектакль "Не обо мне" – о времени, обо всем, что беспокоит и пугает современного человека. В моноспектакле в режиссерской постановке Марии Романовой играет заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении, почетный деятель искусств Москвы, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Бабичева.Все, что было сказано на сцене – обо мне, призналась актриса."Но нужно отметить, моя героиня не знает, что такое счастье и в чем его секрет, а я знаю – в любви, больше секретов нет. Я буду все гастрольные дни вместе с любимым абхазским театром. Благодаря РУСДРАМу этот спектакль состоялся. Он объединил питерцев, москвичей и сухумчан. Впереди гастроли этого театра, я вас очень приглашаю, уговариваю, покупайте билеты, смотрите спектакли. Это радость, солнце, юность и красота", – обратилась к зрителям Бабичева.В театральном центре "На Страстном" нет постоянной труппы. Сцена открыта для режиссеров самых разных художественных направлений и независимых театральных трупп. По словам генерального директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, выбирая спектакли для российского зрителя, театр отталкивался от возможностей площадки.Молодая актриса РУСДРАМа Ирина Делба уже второй раз выходит играть "На Страстном" "Кьоджинские перепалки". Первые перепалки были показаны, когда она была студенткой, от своего театра в этом спектакле она выйдет впервые. Делба отметила важность новых сцен для артиста."Знаем каждый гвоздик родного театра, но с интересом и удовольствием выступаем на новых сценах. Каждая обладает неповторимой энергетикой. Мы с ней можем поговорить даже, обменяться этой энергией. Она может как помочь, так и погубить. Гастроли – это всегда непросто, но точно всегда большое счастье и нужное для артиста", – сказала Ирина Делба.Весь зал плакалОдного моноспектакля было достаточно, чтобы стать преданной поклонницей театра Искандера, отметила плачущая после просмотра спектакля художница, арт-терапевт Марина Загер. Она добавила, что РУСДРАМ стал для нее серьезным открытием."Спектакль по-своему странный. Он с легким сюром с одной стороны, с другой – прет прямо на базовые наши комплексы и не передавливает. Я тонко чувствую, не было перебора. Я очень плакала. Да весь зал плакал. Обычно кашляют, а тут плакали. Я редко хожу в театр, потому что боюсь попасть не на тот. Я не ожидала. Мне казалось, моноспектакль не на мой характер. Большой пиетет к Вере, к автору, к режиссеру. Конечно, Вера потрясающая, но этого мало. У абхазского театра хорошая энергетика, хорошие корни. Эта особая энергия ведет актеров. Не всякий театр может привести к такому спектаклю. Кто у вас там такой великий, кто это почувствовал, кто дал этот импульс? Конечно – руководитель. Низкий ему поклон", – говорит Марина Загер.Бесценно чувствовать энергетику актеров, видеть игру вживую, чувствовать локоть соседа и его реакцию, и тебе уже не кажется, что ты одинок, отметила советник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа."Это очень важно в наш век, когда мы благодаря гаджетам вроде бы стали доступнее друг для друга, но в то же время из-за них отдалились и лишены живого общения. Несмотря на трудности, коллективу удается приезжать и радовать зрителей в центре Москвы. Сейчас странное время, когда одна половина общество живет у телевизора, а другая из рук не выпускает гаджеты, каждую минуту обновляя ленты. "Не до театров", – приходится часто слышать. Однако именно искусство может вас сегодня спасти. Сохранение и развитие единого театрального пространства и поддержка талантливым людям сейчас очень важны. Театр может отвлечь, дать тот свежий глоток воздуха. Ходите, пожалуйста, в театр", – сказала Татьяна Гулиа.Большой гастрольный тур РУСДРАМа в российскую столицу приурочен к 40-летию театра.На сцене Театрального центра "На Страстном" будут представлены следующие спектакли:9 марта в 19:00 - "Не обо мне" (по пьесе Майи Тульчинской);10 марта в 19:00 - "Кьоджинские перепалки" (по произведению Карло Гольдони);11 марта в 19:00 - пьеса Эли Джикирба по мотивам романа Ф.М.Достоевского "Игрок";12 марта в 14:00 - "Последний из ушедших" (по роману Баграта Шинкуба);12 марта в 20:00 - "Радость вопреки всему" (по стихотворениям и текстам Федерико Гарсиа Лорки).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/ne-obo-mne-premera-monospektaklya-s-veroy-babichevoy-sostoyalas-v-rusdrame-1037807329.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/rusdram-predstavit-v-moskve-5-svoikh-spektakley-1037400722.html

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