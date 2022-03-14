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Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Донецке
Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Донецке
Двадцать человек погибли и девять получили ранения из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" в понедельник, 14... 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T15:40+0300
2022-03-14T15:40+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Донецке, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания назвал произошедшее чудовищным актом агрессии, который не может оставить никого равнодушным. "Народ Республики Абхазия разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", – сказал президент. В понедельник, 14 марта, 20 человек погибли и девять получили ранения из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку с использованием ракеты "Точка-У".Власти Донецка расценивают удар как теракт. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/dvadtsat-chelovek-pogibli-iz-za-udara-nanesennogo-ukrainskimi-voennymi-po-donetsku-1038109909.html
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Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Донецке
15:40 14.03.2022 (обновлено: 17:10 14.03.2022) Подписаться на
Двадцать человек погибли и девять получили ранения из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" в понедельник, 14 марта.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Донецке, сообщает пресс-служба главы государства.
"Выражаю глубокие соболезнования от себя лично и народа Республики Абхазия в связи с гибелью мирных жителей в результате ракетного удара по Донецку комплексом "Точка-У" вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.
Бжания назвал произошедшее чудовищным актом агрессии, который не может оставить никого равнодушным.
"Народ Республики Абхазия разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", – сказал президент.
В понедельник, 14 марта, 20 человек погибли и девять получили ранения из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку с использованием ракеты "Точка-У".
Власти Донецка расценивают удар как теракт. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.