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Двадцать человек погибли из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку
Двадцать человек погибли из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку
Информация о пострадавших уточняется. У руководства республики также есть данные, что при атаке погибли дети. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T13:15+0300
2022-03-14T13:15+0300
2022-03-14T14:06+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Двадцать человек погибли и девять получили ранения из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в заявлении.Минздрав ДНР в свою очередь сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших.Власти Донецка расценивают удар как теракт. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур.Ранее силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html
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днр, россия, украина
Двадцать человек погибли из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку
13:15 14.03.2022 (обновлено: 14:06 14.03.2022) Подписаться на
Информация о пострадавших уточняется. У руководства республики также есть данные, что при атаке погибли дети.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Двадцать человек погибли и девять получили ранения из-за удара, нанесенного украинскими военными по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале
.
"Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в заявлении.
Минздрав ДНР в свою очередь сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших.
Власти Донецка расценивают удар как теракт. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур.
Ранее силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.