https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/chernomorenergo-vozobnovit-dnevnye-otklyucheniya-elektrichestva-v-vostochnykh-rayonakh-1038110757.html

"Черноморэнерго" возобновит дневные отключения электричества в восточных районах

"Черноморэнерго" возобновит дневные отключения электричества в восточных районах

Дневные отключения электричества в восточных районах Абхазии были отменены 7 марта в связи с повышением уровня воды в Джварском водохранилище. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T14:09+0300

2022-03-14T14:09+0300

2022-03-14T14:09+0300

проблемы энергетической отрасли в абхазии

в абхазии

абхазия

экономика

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. "Черноморэнерго" возобновит дневные отключения электричества в восточных районах республики из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище до 415 метром. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В феврале уровень воды на водохранилище Ингурской ГЭС опустился до критического уровня, чего не хватало для покрытия потребления электроэнергии в восточной части Абхазии. Энергетики ввели ограничения в районах, обеспечиваемых электроэнергией с ИнгурГЭС, а именно: в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском.Веерные отключения света были введены на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vvoditsya-v-abkhazii-1037469923.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, экономика