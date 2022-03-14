https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/instagram-zablokirovali-v-rossii-1038106201.html
Instagram заблокировали в России
Instagram заблокировали в России
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к Instagram в стране из-за призывов к насилию в отношении россиян. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T09:05+0300
2022-03-14T09:05+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 00:00 14 марта сообщил Роскомнадзор.Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 00:00.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vkontakte-podderzhit-malyy-i-sredniy-biznes--1038087080.html
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Instagram заблокировали в России
09:05 14.03.2022 (обновлено: 10:25 14.03.2022) Подписаться на
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к Instagram в стране из-за призывов к насилию в отношении россиян.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 00:00 14 марта сообщил Роскомнадзор.
Доступ к Instagram был ограничен в пятницу Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 00:00.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун.
Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.