https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/minfin-zayavil-chto-rossiyane-smogut-perevodit-valyutu-na-uzhe-otkrytye-inostrannye-scheta-1038107822.html
Минфин заявил, что россияне смогут переводить валюту на уже открытые иностранные счета
Минфин заявил, что россияне смогут переводить валюту на уже открытые иностранные счета
Речь идет о банковских счетах, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T11:50+0300
2022-03-14T11:50+0300
2022-03-14T11:50+0300
центральный банк рф
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россия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Резиденты России смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, следует из релиза Минфина."Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год", – говорится в сообщении.Также разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.Кроме того, согласно релизу, граждане РФ смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html
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центральный банк рф, министерство финансов рф, россия, экономика
Минфин заявил, что россияне смогут переводить валюту на уже открытые иностранные счета
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Речь идет о банковских счетах, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Резиденты России смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, следует из релиза Минфина.
"Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год", – говорится в сообщении.
Также разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.
Кроме того, согласно релизу, граждане РФ смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.