https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/minoborony-rossii-nachalas-evakuatsiya-iz-mariupolya-1038116129.html

Минобороны России: началась эвакуация из Мариуполя

Минобороны России: началась эвакуация из Мариуполя

В город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан – четыре колонны из 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T17:49+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.Отмечается, что в Мариуполь уже прибыла первая колонна и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, рассказал Мизинцев.Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/udar-raketoy-tochka-u-po-donetsku-brifing-minoborony-o-kolichestve-zhertv-i-posledstviyakh-1038115530.html

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