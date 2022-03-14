https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/minoborony-rossii-nachalas-evakuatsiya-iz-mariupolya-1038116129.html
Минобороны России: началась эвакуация из Мариуполя
Минобороны России: началась эвакуация из Мариуполя
В город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан – четыре колонны из 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T17:49+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.Отмечается, что в Мариуполь уже прибыла первая колонна и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, рассказал Мизинцев.Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/udar-raketoy-tochka-u-po-donetsku-brifing-minoborony-o-kolichestve-zhertv-i-posledstviyakh-1038115530.html
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Минобороны России: началась эвакуация из Мариуполя
17:49 14.03.2022 (обновлено: 17:56 14.03.2022) Подписаться на
В город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан – четыре колонны из 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, пишет РИА Новости
со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.
"Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", – сказал Мизинцев.
Отмечается, что в Мариуполь уже прибыла первая колонна и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, рассказал Мизинцев.
"С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы", – отметил он.
Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.