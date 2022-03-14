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Удар ракетой "Точка-У" по Донецку: брифинг Минобороны о количестве жертв и последствиях
Удар ракетой "Точка-У" по Донецку: брифинг Минобороны о количестве жертв и последствиях
Как минимум 20 мирных жителей погибли и еще 28 получили тяжелые ранения в результате подрыва украинской ракеты "Точка-У" в Донецке. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T17:34+0300
2022-03-14T17:34+0300
2022-03-14T17:47+0300
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Как отметил в ходе спецбрифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, кассетный боеприпас применили по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил. Это доказывает, подчеркнул Игорь Конашенков, что целью украинских националистов было мирное население. Действия украинцев он назвал "военным преступлением".Удар по центру Донецка нанесли 14 марта. Власти ДНР расценивают его как теракт. В республике объявят траур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-mirnykh-zhiteley-v-donetske-1038113149.html
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Удар ракетой "Точка-У" по Донецку: брифинг Минобороны о количестве жертв и последствиях
17:34 14.03.2022 (обновлено: 17:47 14.03.2022) Подписаться на
Как минимум 20 мирных жителей погибли и еще 28 получили тяжелые ранения в результате подрыва украинской ракеты "Точка-У" в Донецке.
Как отметил в ходе спецбрифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, кассетный боеприпас применили по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил.
Это доказывает, подчеркнул Игорь Конашенков, что целью украинских националистов было мирное население. Действия украинцев он назвал "военным преступлением".
Удар по центру Донецка нанесли 14 марта. Власти ДНР расценивают его как теракт. В республике объявят траур.