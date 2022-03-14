Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/udar-raketoy-tochka-u-po-donetsku-brifing-minoborony-o-kolichestve-zhertv-i-posledstviyakh-1038115530.html
Удар ракетой "Точка-У" по Донецку: брифинг Минобороны о количестве жертв и последствиях
Удар ракетой "Точка-У" по Донецку: брифинг Минобороны о количестве жертв и последствиях
Как минимум 20 мирных жителей погибли и еще 28 получили тяжелые ранения в результате подрыва украинской ракеты "Точка-У" в Донецке. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T17:34+0300
2022-03-14T17:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
видео
мультимедиа
украина
россия
политика
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038115844_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_126fe4ed5b82781364a5c95814d15e68.jpg
Как отметил в ходе спецбрифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, кассетный боеприпас применили по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил. Это доказывает, подчеркнул Игорь Конашенков, что целью украинских националистов было мирное население. Действия украинцев он назвал "военным преступлением".Удар по центру Донецка нанесли 14 марта. Власти ДНР расценивают его как теракт. В республике объявят траур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-mirnykh-zhiteley-v-donetske-1038113149.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038115844_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_62797e66f3f4b2f8607507a53538ca9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, украина, россия, политика, днр

Удар ракетой "Точка-У" по Донецку: брифинг Минобороны о количестве жертв и последствиях

17:34 14.03.2022 (обновлено: 17:47 14.03.2022)
© Видео Минобороны РФ
Подписаться наGoogle news
Как минимум 20 мирных жителей погибли и еще 28 получили тяжелые ранения в результате подрыва украинской ракеты "Точка-У" в Донецке.
Как отметил в ходе спецбрифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, кассетный боеприпас применили по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
В Абхазии
Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Донецке
15:40
Это доказывает, подчеркнул Игорь Конашенков, что целью украинских националистов было мирное население. Действия украинцев он назвал "военным преступлением".
Удар по центру Донецка нанесли 14 марта. Власти ДНР расценивают его как теракт. В республике объявят траур.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0