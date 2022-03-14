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Названа дата проведения второго тура выборов в Парламент Абхазии
Названа дата проведения второго тура выборов в Парламент Абхазии
По 17 из 35 избирательных округов будет проведен второй тур выборов в Парламент. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T19:46+0300
2022-03-14T19:46+0300
2022-03-14T19:46+0300
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет 26 марта, об этом в эфире радио Sputnik сообщил член Центризбиркома Алиас Брандзия.Второй тур пройдет в 17 округах. Как отметил Брандзия, согласно закону, для победы достаточно хотя бы на один голос опередить соперника."Даже порога явки нет. Если даже один-два человека придут и проголосуют, этого будет достаточно", - отметил Брандзия.В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы, так как там ни один из двух кандидатов не набрал больше половины голосов.Выборы в Народное собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На данный момент депутаты выбраны по 17 округам. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vybory-v-parlament-abkhazii-2022-1038114908.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, политика, цик абхазии
Названа дата проведения второго тура выборов в Парламент Абхазии
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По 17 из 35 избирательных округов будет проведен второй тур выборов в Парламент.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет 26 марта, об этом в эфире радио Sputnik сообщил член Центризбиркома Алиас Брандзия.
"Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку ко второму туру выборов в Народное Собрание. Проводим организационные работы, готовим избирательные бюллетени для второго тура", - сказал он.
Второй тур пройдет в 17 округах. Как отметил Брандзия, согласно закону, для победы достаточно хотя бы на один голос опередить соперника.
"Даже порога явки нет. Если даже один-два человека придут и проголосуют, этого будет достаточно", - отметил Брандзия.
В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы, так как там ни один из двух кандидатов не набрал больше половины голосов.
"Через два месяца состоятся повторные выборы. Думаю, на этой неделе ЦИК определится с календарем по повторным выборам. В повторных выборах могут участвовать новые кандидаты. В течение двух месяцев тот, кто хочет быть кандидатом по округу №18, должен пройти все регистрационные процедуры в ЦИКе. Сначала будет регистрация инициативных групп и партий, затем регистрация кандидатов в депутаты”, - пояснил член Центризбиркома.
Выборы в Народное собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На данный момент депутаты выбраны по 17 округам. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.