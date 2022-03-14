https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/nazvana-data-provedeniya-vtorogo-tura-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038118707.html

Названа дата проведения второго тура выборов в Парламент Абхазии

Названа дата проведения второго тура выборов в Парламент Абхазии

По 17 из 35 избирательных округов будет проведен второй тур выборов в Парламент. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T19:46+0300

2022-03-14T19:46+0300

2022-03-14T19:46+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет 26 марта, об этом в эфире радио Sputnik сообщил член Центризбиркома Алиас Брандзия.Второй тур пройдет в 17 округах. Как отметил Брандзия, согласно закону, для победы достаточно хотя бы на один голос опередить соперника."Даже порога явки нет. Если даже один-два человека придут и проголосуют, этого будет достаточно", - отметил Брандзия.В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы, так как там ни один из двух кандидатов не набрал больше половины голосов.Выборы в Народное собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На данный момент депутаты выбраны по 17 округам. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vybory-v-parlament-abkhazii-2022-1038114908.html

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