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https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/podstantsiya-baslat-budet-otklyuchena-na-chas-vo-vtornik-15-marta-1038111767.html
Подстанция "Баслат" будет отключена на час во вторник 15 марта
Подстанция "Баслат" будет отключена на час во вторник 15 марта
С 21 декабря 2021 года большая часть Абхазии получает переток электроэнергии из России. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T14:45+0300
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Подстанция "Баслат" будет отключена с 11:00 до 12:00 во вторник, 15 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.На подстанциях в Сухуме 7 февраля также был введен график веерных отключений на случай пиковых нагрузок. С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1037732286.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, экономика, сухум, абхазия

Подстанция "Баслат" будет отключена на час во вторник 15 марта

14:45 14.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук ВЛ Адзхыда
ВЛ Адзхыда - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 21 декабря 2021 года большая часть Абхазии получает переток электроэнергии из России.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Подстанция "Баслат" будет отключена с 11:00 до 12:00 во вторник, 15 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Энергетики отключат подстанцию для долива масла в трансформатор.

Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.
Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
В Абхазии
Новый график веерных отключений света ввели в Абхазии
23 февраля, 12:48
На подстанциях в Сухуме 7 февраля также был введен график веерных отключений на случай пиковых нагрузок.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.
В Абхазии
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