https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/podstantsiya-baslat-budet-otklyuchena-na-chas-vo-vtornik-15-marta-1038111767.html

Подстанция "Баслат" будет отключена на час во вторник 15 марта

Подстанция "Баслат" будет отключена на час во вторник 15 марта

С 21 декабря 2021 года большая часть Абхазии получает переток электроэнергии из России. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T14:45+0300

2022-03-14T14:45+0300

2022-03-14T14:45+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

экономика

сухум

абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Подстанция "Баслат" будет отключена с 11:00 до 12:00 во вторник, 15 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.На подстанциях в Сухуме 7 февраля также был введен график веерных отключений на случай пиковых нагрузок. С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1037732286.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, экономика, сухум, абхазия