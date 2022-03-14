https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-marta-1038113708.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается под влиянием юго-западного отрога холодного антициклона с северо-запада . 14.03.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Во вторник, 15 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +3°С до +8°СТемпература морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии