https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-marta-1038113708.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается под влиянием юго-западного отрога холодного антициклона с северо-запада . 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T16:14+0300
2022-03-14T16:14+0300
2022-03-14T16:29+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/06/1037960108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45a5e20e592384790e3070ca73d3338f.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Во вторник, 15 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +3°С до +8°СТемпература морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/06/1037960108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ceb10904f5f45629136e4c9d8e50a9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 марта
16:14 14.03.2022 (обновлено: 16:29 14.03.2022) Подписаться на
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается под влиянием юго-западного отрога холодного антициклона с северо-запада .
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Во вторник, 15 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.