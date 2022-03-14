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Российские войска уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины
Российские войска уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины
В ходе специальной военной операции России на Украине продвижение войск составило 11 километров. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T10:25+0300
2022-03-14T10:25+0300
2022-03-14T10:25+0300
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.Российские войска вышли на рубеж пяти населенных пунктов на Украине, продвижение составило 11 километров."Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", – добавил он.Кроме того, по сообщению Конашенкова, вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/brifing-minoborony-novye-poteri-vsu-osvobozhdenie-novoandreevki-i-kirilovki-1038089904.html
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Российские войска уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины
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В ходе специальной военной операции России на Украине продвижение войск составило 11 километров.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", – сказал генерал.
Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска вышли на рубеж пяти населенных пунктов на Украине, продвижение составило 11 километров.
"Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", – добавил он.
Кроме того, по сообщению Конашенкова, вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar.