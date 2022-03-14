Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/rossiyskie-voyska-unichtozhili-pochti-chetyre-tysyachi-voennykh-obektov-ukrainy--1038106962.html
Российские войска уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины
Российские войска уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины
В ходе специальной военной операции России на Украине продвижение войск составило 11 километров. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T10:25+0300
2022-03-14T10:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037860224_0:35:1547:905_1920x0_80_0_0_879f97bd609e65f77380315ca14bb95c.jpg
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.Российские войска вышли на рубеж пяти населенных пунктов на Украине, продвижение составило 11 километров."Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", – добавил он.Кроме того, по сообщению Конашенкова, вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/brifing-minoborony-novye-poteri-vsu-osvobozhdenie-novoandreevki-i-kirilovki-1038089904.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037860224_148:0:1400:939_1920x0_80_0_0_6f275c85c5f09155be65e7103b426915.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство обороны рф, россия, украина, политика

Российские войска уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины

10:25 14.03.2022
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Минобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
В ходе специальной военной операции России на Украине продвижение войск составило 11 километров.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти четыре тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", – сказал генерал.

Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска вышли на рубеж пяти населенных пунктов на Украине, продвижение составило 11 километров.
Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки
12 марта, 21:40
"Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", – добавил он.
Кроме того, по сообщению Конашенкова, вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0