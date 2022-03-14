https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/sukhoputnyy-koridor-svyazal-krym-i-donbass-1038106029.html
Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс
Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс
Коридор может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов в районы ДНР. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T08:45+0300
2022-03-14T08:45+0300
2022-03-14T10:27+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
днр
украина
крым
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038106003_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_94749612962f8c1a707627dd3d08c0d1.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс, сообщил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР."Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья - и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов", – подчеркнул постпред.Мурадов отметил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск, так как в этом залог будущего развития всего региона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038106003_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_375328eebf33f5acbb1744f1a6780ddc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, днр, украина, крым, политика, новости
Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс
08:45 14.03.2022 (обновлено: 10:27 14.03.2022) Подписаться на
Коридор может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов в районы ДНР.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс, сообщил РИА Новости
постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя", – сказал Мурадов.
По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.
"Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья - и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов", – подчеркнул постпред.
Мурадов отметил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск, так как в этом залог будущего развития всего региона.