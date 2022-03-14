https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/sukhoputnyy-koridor-svyazal-krym-i-donbass-1038106029.html

Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс

Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс

Коридор может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов в районы ДНР. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T08:45+0300

2022-03-14T08:45+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Сухопутный коридор связал Крым и Донбасс, сообщил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР."Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья - и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов", – подчеркнул постпред.Мурадов отметил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск, так как в этом залог будущего развития всего региона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/v-dnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-89-naselennykh-punktov-1038100075.html

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