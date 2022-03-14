https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/tsentr-sukhuma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-povrezhdeniya-kabelya-1038116797.html
Центр Сухума остался без света из-за повреждения кабеля
Центр Сухума остался без света из-за повреждения кабеля
Без подачи электричества более шести часов находятся улицы Сахарова, проспект Аиааира, Гулия, Воронова. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T18:13+0300
2022-03-14T18:13+0300
2022-03-14T18:13+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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сухум
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Отсутствие электричества в центральной части Сухума связано с повреждением кабеля, сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.В Абхазии продолжают действовать веерные отключения света, введенные 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/chernomorenergo-vozobnovit-dnevnye-otklyucheniya-elektrichestva-v-vostochnykh-rayonakh-1038110757.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум
Центр Сухума остался без света из-за повреждения кабеля
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Без подачи электричества более шести часов находятся улицы Сахарова, проспект Аиааира, Гулия, Воронова.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Отсутствие электричества в центральной части Сухума связано с повреждением кабеля, сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
По его словам, ведутся ремонтные работы, которые должны быть завершены в течение дня.
В Абхазии продолжают действовать веерные отключения света, введенные 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.