https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/tsentr-sukhuma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-povrezhdeniya-kabelya-1038116797.html

Центр Сухума остался без света из-за повреждения кабеля

Центр Сухума остался без света из-за повреждения кабеля

Без подачи электричества более шести часов находятся улицы Сахарова, проспект Аиааира, Гулия, Воронова. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T18:13+0300

2022-03-14T18:13+0300

2022-03-14T18:13+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

сухум

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Отсутствие электричества в центральной части Сухума связано с повреждением кабеля, сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.В Абхазии продолжают действовать веерные отключения света, введенные 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/chernomorenergo-vozobnovit-dnevnye-otklyucheniya-elektrichestva-v-vostochnykh-rayonakh-1038110757.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум