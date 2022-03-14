https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/turistam-rasskazali-kak-ne-kupit-putevki-v-abkhaziyu-u-moshennikov-1038115361.html

Туристам рассказали, как не попасть на "крючок" мошенников при покупке путевок в Абхазию

Туристам рассказали, как не попасть на "крючок" мошенников при покупке путевок в Абхазию

Два мошеннических сайта, предлагающих поддельные путевки в Абхазию, выявило Министерство туризма Абхазии в ходе мониторинга. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T17:31+0300

2022-03-14T17:31+0300

2022-03-14T18:09+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Туристы могу избежать покупки поддельных путевок в Абхазию, используя реестр объектов размещения на сайте Минтуризма, рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики ведомства Оксана Табагуа.По ее словам, несмотря на то, что специалисты Минтуризма ведут постоянный мониторинг с целью отследить мошеннические сайты, которые предлагают туристические путевки, не всегда удается сделать это самостоятельно – необходима помощь туристов и туристических компаний.14 марта Минтуризма сообщило о выявлении двух мошеннических сайтов. Минтуризма обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и сверять информацию с официальными данными сайта ведомства, в разделе "Реестр объектов размещения на территории Абхазии или обращаться по номеру горячей линий: 8 (800) 505-42-40.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vyyavleny-moshennicheskie-sayty-predlagayuschie-poddelnye-putevki-v-abkhaziyu-1038107326.html

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