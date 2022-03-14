https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/turistam-rasskazali-kak-ne-kupit-putevki-v-abkhaziyu-u-moshennikov-1038115361.html
Туристам рассказали, как не попасть на "крючок" мошенников при покупке путевок в Абхазию
Туристам рассказали, как не попасть на "крючок" мошенников при покупке путевок в Абхазию
Два мошеннических сайта, предлагающих поддельные путевки в Абхазию, выявило Министерство туризма Абхазии в ходе мониторинга. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T17:31+0300
2022-03-14T17:31+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Туристы могу избежать покупки поддельных путевок в Абхазию, используя реестр объектов размещения на сайте Минтуризма, рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики ведомства Оксана Табагуа.По ее словам, несмотря на то, что специалисты Минтуризма ведут постоянный мониторинг с целью отследить мошеннические сайты, которые предлагают туристические путевки, не всегда удается сделать это самостоятельно – необходима помощь туристов и туристических компаний.14 марта Минтуризма сообщило о выявлении двух мошеннических сайтов. Минтуризма обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и сверять информацию с официальными данными сайта ведомства, в разделе "Реестр объектов размещения на территории Абхазии или обращаться по номеру горячей линий: 8 (800) 505-42-40.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vyyavleny-moshennicheskie-sayty-predlagayuschie-poddelnye-putevki-v-abkhaziyu-1038107326.html
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отдых в абхазии, туристы, абхазия
Туристам рассказали, как не попасть на "крючок" мошенников при покупке путевок в Абхазию
17:31 14.03.2022 (обновлено: 18:09 14.03.2022) Подписаться на
Два мошеннических сайта, предлагающих поддельные путевки в Абхазию, выявило Министерство туризма Абхазии в ходе мониторинга.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Туристы могу избежать покупки поддельных путевок в Абхазию, используя реестр
объектов размещения на сайте Минтуризма, рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики ведомства Оксана Табагуа.
По ее словам, несмотря на то, что специалисты Минтуризма ведут постоянный мониторинг с целью отследить мошеннические сайты, которые предлагают туристические путевки, не всегда удается сделать это самостоятельно – необходима помощь туристов и туристических компаний.
"Туристы и гости немного беспечно относятся к информации из интернета. Бывает, что без проверок люди сразу переводят деньги на мошеннические сайты. Разумеется, мы не можем охватить все объекты размещения по республике, потому что не у всех есть официальные сайты. Сотрудники министерства ведут мониторинг – ездят по объектам размещения, смотрят, работают ли их сайты. Если сайт поменялся, мы вносим поправки в свой реестр. Это делается для облегчения туристам задачи выбора объекта", - сказала она.
14 марта Минтуризма сообщило о выявлении двух мошеннических сайтов.
Минтуризма обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и сверять информацию с официальными данными сайта
ведомства, в разделе "Реестр объектов размещения на территории Абхазии или обращаться по номеру горячей линий: 8 (800) 505-42-40.