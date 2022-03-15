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Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте

Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, почему в Абхазии март... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T09:52+0300

2022-03-15T09:52+0300

2022-03-15T12:40+0300

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Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте

К сожалению, отметила Ахсалба, март неустойчив из всех весенних месяцев, что обусловлено динамикой холодных циклонов, которые обычно чередуются с теплыми воздушными массами."Этот месяц в текущем году проходит, как один из зимних месяцев. Сказать, что это аномально, нельзя, потому что из года в год у нас март отличается неустойчивостью погодных условий. В этом году единственным исключением являются смешанные осадки в виде мокрого и сухого снега в предгорных и горных районах. Это связано с понижением температур. Морская вода еще не прогрета – в этом месяце она в пределах восьми градусов", – сказала Ахсалба. Она также сообщила, что в течение текущей недели дневные температуры понизятся еще на два-три градуса. "Особенно понижение температуры мы ожидаем в пятницу и субботу с выпадением мокрого снега даже в Сухуме, где есть возвышенности. В предгорных и горных районах однозначно снег с понижением ночных температур до минусовых, в среднем до минус четырех градусов. В приморской зоне температура понизится до ноля градусов", – сообщила климатолог. Когда ждать потепления, слушайте в аудиофайле.

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