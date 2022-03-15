https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/akhsalba-rasskazala-stoit-li-zhdat-potepleniya-v-abkhazii-v-marte--1038112636.html
Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте
Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, почему в Абхазии март... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T09:52+0300
2022-03-15T09:52+0300
2022-03-15T12:40+0300
радио
подкасты
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038112609_39:0:1280:698_1920x0_80_0_0_3457e4154ef2abd28473504c61451f22.jpg
Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте
Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте
К сожалению, отметила Ахсалба, март неустойчив из всех весенних месяцев, что обусловлено динамикой холодных циклонов, которые обычно чередуются с теплыми воздушными массами."Этот месяц в текущем году проходит, как один из зимних месяцев. Сказать, что это аномально, нельзя, потому что из года в год у нас март отличается неустойчивостью погодных условий. В этом году единственным исключением являются смешанные осадки в виде мокрого и сухого снега в предгорных и горных районах. Это связано с понижением температур. Морская вода еще не прогрета – в этом месяце она в пределах восьми градусов", – сказала Ахсалба. Она также сообщила, что в течение текущей недели дневные температуры понизятся еще на два-три градуса. "Особенно понижение температуры мы ожидаем в пятницу и субботу с выпадением мокрого снега даже в Сухуме, где есть возвышенности. В предгорных и горных районах однозначно снег с понижением ночных температур до минусовых, в среднем до минус четырех градусов. В приморской зоне температура понизится до ноля градусов", – сообщила климатолог. Когда ждать потепления, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038112609_205:0:1136:698_1920x0_80_0_0_ca64c901f2609f677cb92f4aa0e2a8bf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, погода в абхазии, аудио
Ахсалба рассказала, стоит ли ждать потепления в Абхазии в марте
09:52 15.03.2022 (обновлено: 12:40 15.03.2022) Подписаться на
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, почему в Абхазии март холодный и как опустятся температуры в ближайшие дни.
К сожалению, отметила Ахсалба, март неустойчив из всех весенних месяцев, что обусловлено динамикой холодных циклонов, которые обычно чередуются с теплыми воздушными массами.
"Этот месяц в текущем году проходит, как один из зимних месяцев. Сказать, что это аномально, нельзя, потому что из года в год у нас март отличается неустойчивостью погодных условий. В этом году единственным исключением являются смешанные осадки в виде мокрого и сухого снега в предгорных и горных районах. Это связано с понижением температур. Морская вода еще не прогрета – в этом месяце она в пределах восьми градусов", – сказала Ахсалба.
Она также сообщила, что в течение текущей недели дневные температуры понизятся еще на два-три градуса.
"Особенно понижение температуры мы ожидаем в пятницу и субботу с выпадением мокрого снега даже в Сухуме, где есть возвышенности. В предгорных и горных районах однозначно снег с понижением ночных температур до минусовых, в среднем до минус четырех градусов. В приморской зоне температура понизится до ноля градусов", – сообщила климатолог.
Когда ждать потепления, слушайте в аудиофайле.