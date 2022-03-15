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Аслан Бжания поздравил Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа с юбилеем
Аслан Бжания поздравил Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа с юбилеем
Абхазский писатель-прозаик, член Союза писателей Абхазии, лауреат госпремии имени Гулиа по литературе Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народного писателя, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексея Гогуа с 90-летием.Бжания назвал произведения Гогуа сокровищницей литературного наследия народа Абхазии, "пронизаны высоким философским смыслом, постановкой серьезных жизненных проблем". Кроме того, президент отметил вклад писателя в национально-освободительную борьбу абхазского народа."Уважаемый Алексей Ночевич, Ваш жизненный и творческий пути, активная гражданская позиция, твердое отстаивание интересов народа в самые сложные периоды, всегда вызывали уважение и авторитет как в нашей стране, так и за ее пределами", – подчеркнул Бжания. Глава государства пожелал писателю здоровья, вдохновения и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pisatel-i-filosof-press-konferentsiya-k-yubileyu-alekseya-gogua-proshla-v-sputnik-1037871158.html
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литература, аслан бжания, новости, абхазия
Аслан Бжания поздравил Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа с юбилеем
10:05 15.03.2022 (обновлено: 10:25 15.03.2022) Подписаться на
Абхазский писатель-прозаик, член Союза писателей Абхазии, лауреат госпремии имени Гулиа по литературе Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народного писателя, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексея Гогуа с 90-летием.
"Уважаемый Алексей Ночевич, примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея. Вы являетесь одним из крупнейших абхазских писателей, чей вклад в развитие абхазской литературы и абхазского языка невозможно переоценить", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Бжания назвал произведения Гогуа сокровищницей литературного наследия народа Абхазии, "пронизаны высоким философским смыслом, постановкой серьезных жизненных проблем". Кроме того, президент отметил вклад писателя в национально-освободительную борьбу абхазского народа.
"Уважаемый Алексей Ночевич, Ваш жизненный и творческий пути, активная гражданская позиция, твердое отстаивание интересов народа в самые сложные периоды, всегда вызывали уважение и авторитет как в нашей стране, так и за ее пределами", – подчеркнул Бжания.
Глава государства пожелал писателю здоровья, вдохновения и благополучия.