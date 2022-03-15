https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/aslan-bzhaniya-pozdravil-narodnogo-pisatelya-abkhazii-alekseya-gogua-s-yubileem-1038122010.html

Аслан Бжания поздравил Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа с юбилеем

Аслан Бжания поздравил Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа с юбилеем

Абхазский писатель-прозаик, член Союза писателей Абхазии, лауреат госпремии имени Гулиа по литературе Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T10:05+0300

2022-03-15T10:05+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народного писателя, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексея Гогуа с 90-летием.Бжания назвал произведения Гогуа сокровищницей литературного наследия народа Абхазии, "пронизаны высоким философским смыслом, постановкой серьезных жизненных проблем". Кроме того, президент отметил вклад писателя в национально-освободительную борьбу абхазского народа."Уважаемый Алексей Ночевич, Ваш жизненный и творческий пути, активная гражданская позиция, твердое отстаивание интересов народа в самые сложные периоды, всегда вызывали уважение и авторитет как в нашей стране, так и за ее пределами", – подчеркнул Бжания. Глава государства пожелал писателю здоровья, вдохновения и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pisatel-i-filosof-press-konferentsiya-k-yubileyu-alekseya-gogua-proshla-v-sputnik-1037871158.html

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литература, аслан бжания, новости, абхазия