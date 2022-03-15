https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/deputat-gosdumy-predlozhil-sozdat-futbolnyy-turnir-s-uchastiem-abkhazii-1038131488.html

Депутат Госдумы предложил создать футбольный турнир с участием Абхазии

Депутат Госдумы предложил создать футбольный турнир с участием Абхазии

Пресс-конференция, посвященная началу нового футбольного сезона в Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik во вторник 15 марта. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутат Государственной Думы России Роман Терюшков по видеосвязи с Федерацией футбола Абхазии заявил, что нужно создать футбольный турнир с участием Абхазии."Мы изучали все уставы и FIFA и UEFA, регламенты проведения, мы нигде не нашли той нормы, где сборные и клубы можно исключать от проведения всех турниров. Безусловно, это решение нам должно пойти на пользу, потому что я всегда был противником того, чтобы в клубах играли иностранные спортсмены, которые занимают места доморощенных игроков, которые воспитываются в клубной системе", – подчеркнул он.Главная задача состоит в том, чтобы сохранить детско-юношеский футбол, достичь этого можно, расширяя географию большого футбола, сказал депутат. "У нас в российской премьер-лиге играет всего 16 коллективов, нам необходимо расширяться для того, чтобы увеличить географию", – заметил Терюшков.Он считает нужным создать футбольный турнир, в котором будут принимать участие команды из России, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии и из других стран.Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба в свою очередь поблагодарил депутата Госдумы за инициативу."Задача Федерации футбола Абхазии состоит в том, чтобы сделать все, для того чтобы у нашего подрастающего поколения был стимул заниматься этой деятельностью. Приоритетная задача – чтобы одна наша команда выступала в профессиональной лиге в Российской Федерации, это нам даст новый импульс к развитию нашего футбола, наши мальчишки смогут иметь возможность попасть во флагманскую команду", - отметил он.Таращ Хагба пригласил Романа Терюшкова посетить Абхазию и воочию увидеть, как в республике развивается футбол.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-predstoyaschem-chempionate-abkhazii-po-futbolu-primut-uchastie-vosem-komand-1038129234.html

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спорт, футбол, федерация футбола абхазии, новости, абхазия