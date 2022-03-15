https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/gagra-i-nart-soydutsya-v-matche-za-superkubok-abkhazii-1038128739.html

"Гагра" и "Нарт" сойдутся в матче за суперкубок Абхазии

"Гагра" и "Нарт" сойдутся в матче за суперкубок Абхазии

По итогам прошлогоднего сезона сухумский "Нарт" стал победителем чемпионата страны по футболу, "Гагра" выиграла кубок Абхазии. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T15:52+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В матче за суперкубок Абхазии по футболу сойдутся команды "Гагра" и "Нарт", игра состоится 19 марта в 18:00 на столичном стадионе "Динамо", сказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба."Пользуясь случаем, хотим пригласить всех любителей футбола. У кого не получится прийти на стадион, могут посмотреть матч в прямом эфире по Абхазскому телевидению и по каналу "Система-спорт". Что касается подготовки команд, мы знаем, как серьезно они готовятся к этому матчу, и убеждены в том, что футбол будет зрелищным", – подчеркнул он.Директор Суперлиги Абхазии Роман Цкуа также отметил, что в межсезонье команды проходили усиленные тренировки, поэтому к матчу открытия сезона подойдут подготовленными, он пожелал любителям футбола интересного матча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/matchi-onlayn-i-var-itogi-futbolnogo-sezona-podveli-v-press-tsentre-sputnik-1036628312.html

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