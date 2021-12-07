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Матчи онлайн и VAR: итоги футбольного сезона подвели в пресс-центре Sputnik
Матчи онлайн и VAR: итоги футбольного сезона подвели в пресс-центре Sputnik
Пресс-конференция, посвященная завершению футбольного сезона 2021 года, на котором обсудили опыт внедрения видеопомощи арбитру VAR и ведение прямых трансляций... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T14:38+0300
2021-12-07T14:38+0300
2021-12-07T14:39+0300
в абхазии
спорт
новости
футбол
пресс-центр
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Итоги сезонаПеред подведением итогов прошедшего сезона, президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба выразил благодарность агентству Sputnik в лице руководителя Руслана Бганба за информационную поддержку всех футбольных турниров в стране."Приходя в Федерацию футбола, мы написали план развития абхазского футбола, где учли главные аспекты – детско-юношеский футбол, любительская лига, супер-лига и конечно же судейский департамент. В детско-юношеском футболе участие принимают около тысячи детей, это восемь возрастных категорий, в каждой из которых проводились матчи", - рассказал он.В чемпионате страны участвовали восемь команд, победу одержал сухумский "Нарт", кубок Абхазии завоевала "Гагра"."Общее количество матчей – 98, это Кубок Абхазии, чемпионат нашей страны, мы сделали все, для того, чтобы наши игроки были в игровой практике и в тонусе. Это для нас и для футболистов очень важно. Что касается любительской лиги, в ней участвовали 26 команд со всех районов страны, любительскую лигу проводил Apsnу Sports Group, где генеральным директором является Гиви Тодуа, он помогает с развитием нашего футбола и является представителем ФФА в ConIFA", - отметил Таращ Хагба.Что касается судейского департамента, то сейчас он находится в процессе развития, Федерация футбола приступила к набору желающих приобрести эту профессию."В будущем мы надеемся, что у нас будет внутренний рынок наших местных арбитров", - заметил президент ФФА.Система VARи прямые трансляцииВ 2021 году в Абхазии впервые начали использовать систему видеопомощи арбитру VAR, который успешно функционировала весь сезон. Таращ Хагба отметил, что введение такой системы – очень важное событие для абхазского футбола."Мы очень рады, что у нас появилась возможность показывать все наши матчи в прямых трансляциях, а система VAR упрощает работу наших арбитров, то есть они стали более уверенными, при любой непонятной ситуации у них есть возможность с помощью системы видеопомощи принять правильное решение", - говорит он.Еще одно новшество – впервые все матчи национального первенства показывали в режиме онлайн. Режиссер прямых трансляций Джано Цурцумия подчеркнул, что показ матчей проходит на достаточно хорошем уровне, однако на многих стадионах инфраструктура неподходящая."Мы ведем прямые трансляции со всех стадионов, но только с двух стадионов ведем трансляции в полном размере так сказать, где снимают девять камер, с повторами и графикой. Потому, что часто нет мест, где можно расположить ПТС (передвижная телевизионная станция – прим.), творческую рубку, где проходят все технические процессы. Элементарно нет электрического питания, трибун, или навеса, самых минимальных требований. В Афоне трибун вообще нет, приходится снимать с уровня земли, а футбол так не смотрится", - поделился Цурцумия сложностями работы.На сегодня полноценные прямые трансляции можно снимать на сухумском стадионе "Динамо" и на стадионе в Гагре, проинформировал он."Если была бы подходящая инфраструктура, то мы вели бы трансляции с девяти камер со всех стадионов, но вынуждены на остальных стадионах вести трансляцию с одной камеры, правда с повтором и с графикой, с таймером, составом, фотографиями", - говорит режиссер.Насколько востребованы прямые трансляцииДиректор компании "Система" - провайдера прямых трансляций футбольных матчей Дмитрий Халбад рассказал, что футбольные матчи смотрели не только жители Абхазии, но и за рубежом."Отдельный интерес был вызван у жителей ДНР и ЛНР в виду того, что их команды участвовали в турнире "Система Cup 2021" и им было очень интересно воочию видеть все происходящее на поле, и конечно нашим жителям, так как сам формат подачи эфира был очень интересен. Может быть пока мы не смогли сравняться с качеством английской премьер-лиги, но все в наших руках, а при консолидации наших усилий, мы сможем этого добиться", - подчеркнул он.К завершению футбольного сезона, единовременные просмотры футбольных матчей только в Абхазии достигали порядка трех тысяч человек."Мы хотим участвовать в росте показа спортивных матчей, чтобы спорт был для жителей не просто отдельной составляющей, а одной из главных, чтобы не оставалось времени на плохие мысли. Спорт облагораживает человека и приводит к определенным результатам",Дмитрий Халбад рассказал, что помимо трансляций футбольных матчей, компания которой он руководит, планирует открытие спортивного канала, где будут показывать различные виды спорта.Участники пресс-конференции выразили готовность в будущем продолжить футбольный турнир "Система Cup", первый розыгрыш которого состоялся в этом году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gagra-stala-obladatelem-kubka-abkhazii-po-futbolu--1036444558.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/donetskiy-gvardeets-vyigral-futbolnyy-turnir-sistema-cup-2021-1036603302.html
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спорт, новости, футбол, пресс-центр
Матчи онлайн и VAR: итоги футбольного сезона подвели в пресс-центре Sputnik
14:38 07.12.2021 (обновлено: 14:39 07.12.2021)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Пресс-конференция, посвященная завершению футбольного сезона 2021 года, на котором обсудили опыт внедрения видеопомощи арбитру VAR и ведение прямых трансляций матчей, состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 декабря.
Итоги сезона
Перед подведением итогов прошедшего сезона, президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба выразил благодарность агентству Sputnik в лице руководителя Руслана Бганба за информационную поддержку всех футбольных турниров в стране.
"Приходя в Федерацию футбола, мы написали план развития абхазского футбола, где учли главные аспекты – детско-юношеский футбол, любительская лига, супер-лига и конечно же судейский департамент. В детско-юношеском футболе участие принимают около тысячи детей, это восемь возрастных категорий, в каждой из которых проводились матчи", - рассказал он.
В чемпионате страны участвовали восемь команд, победу одержал сухумский "Нарт", кубок Абхазии завоевала "Гагра".
"Общее количество матчей – 98, это Кубок Абхазии, чемпионат нашей страны, мы сделали все, для того, чтобы наши игроки были в игровой практике и в тонусе. Это для нас и для футболистов очень важно. Что касается любительской лиги, в ней участвовали 26 команд со всех районов страны, любительскую лигу проводил Apsnу Sports Group, где генеральным директором является Гиви Тодуа, он помогает с развитием нашего футбола и является представителем ФФА в ConIFA", - отметил Таращ Хагба.
Что касается судейского департамента, то сейчас он находится в процессе развития, Федерация футбола приступила к набору желающих приобрести эту профессию.
"В будущем мы надеемся, что у нас будет внутренний рынок наших местных арбитров", - заметил президент ФФА.
Система VARи прямые трансляции
В 2021 году в Абхазии впервые начали использовать систему видеопомощи арбитру VAR, который успешно функционировала весь сезон. Таращ Хагба отметил, что введение такой системы – очень важное событие для абхазского футбола.
"Мы очень рады, что у нас появилась возможность показывать все наши матчи в прямых трансляциях, а система VAR упрощает работу наших арбитров, то есть они стали более уверенными, при любой непонятной ситуации у них есть возможность с помощью системы видеопомощи принять правильное решение", - говорит он.
Еще одно новшество – впервые все матчи национального первенства показывали в режиме онлайн. Режиссер прямых трансляций Джано Цурцумия подчеркнул, что показ матчей проходит на достаточно хорошем уровне, однако на многих стадионах инфраструктура неподходящая.
"Мы ведем прямые трансляции со всех стадионов, но только с двух стадионов ведем трансляции в полном размере так сказать, где снимают девять камер, с повторами и графикой. Потому, что часто нет мест, где можно расположить ПТС (передвижная телевизионная станция – прим.), творческую рубку, где проходят все технические процессы. Элементарно нет электрического питания, трибун, или навеса, самых минимальных требований. В Афоне трибун вообще нет, приходится снимать с уровня земли, а футбол так не смотрится", - поделился Цурцумия сложностями работы.
На сегодня полноценные прямые трансляции можно снимать на сухумском стадионе "Динамо" и на стадионе в Гагре, проинформировал он.
"Если была бы подходящая инфраструктура, то мы вели бы трансляции с девяти камер со всех стадионов, но вынуждены на остальных стадионах вести трансляцию с одной камеры, правда с повтором и с графикой, с таймером, составом, фотографиями", - говорит режиссер.
Насколько востребованы прямые трансляции
Директор компании "Система" - провайдера прямых трансляций футбольных матчей Дмитрий Халбад рассказал, что футбольные матчи смотрели не только жители Абхазии, но и за рубежом.
"Отдельный интерес был вызван у жителей ДНР и ЛНР в виду того, что их команды участвовали в турнире "Система Cup 2021" и им было очень интересно воочию видеть все происходящее на поле, и конечно нашим жителям, так как сам формат подачи эфира был очень интересен. Может быть пока мы не смогли сравняться с качеством английской премьер-лиги, но все в наших руках, а при консолидации наших усилий, мы сможем этого добиться", - подчеркнул он.
К завершению футбольного сезона, единовременные просмотры футбольных матчей только в Абхазии достигали порядка трех тысяч человек.
"Мы хотим участвовать в росте показа спортивных матчей, чтобы спорт был для жителей не просто отдельной составляющей, а одной из главных, чтобы не оставалось времени на плохие мысли. Спорт облагораживает человека и приводит к определенным результатам",
Дмитрий Халбад рассказал, что помимо трансляций футбольных матчей, компания которой он руководит, планирует открытие спортивного канала, где будут показывать различные виды спорта.
Участники пресс-конференции выразили готовность в будущем продолжить футбольный турнир "Система Cup", первый розыгрыш которого состоялся в этом году.