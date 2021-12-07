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Матчи онлайн и VAR: итоги футбольного сезона подвели в пресс-центре Sputnik

Матчи онлайн и VAR: итоги футбольного сезона подвели в пресс-центре Sputnik

Пресс-конференция, посвященная завершению футбольного сезона 2021 года, на котором обсудили опыт внедрения видеопомощи арбитру VAR и ведение прямых трансляций... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T14:38+0300

2021-12-07T14:38+0300

2021-12-07T14:39+0300

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Итоги сезонаПеред подведением итогов прошедшего сезона, президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба выразил благодарность агентству Sputnik в лице руководителя Руслана Бганба за информационную поддержку всех футбольных турниров в стране."Приходя в Федерацию футбола, мы написали план развития абхазского футбола, где учли главные аспекты – детско-юношеский футбол, любительская лига, супер-лига и конечно же судейский департамент. В детско-юношеском футболе участие принимают около тысячи детей, это восемь возрастных категорий, в каждой из которых проводились матчи", - рассказал он.В чемпионате страны участвовали восемь команд, победу одержал сухумский "Нарт", кубок Абхазии завоевала "Гагра"."Общее количество матчей – 98, это Кубок Абхазии, чемпионат нашей страны, мы сделали все, для того, чтобы наши игроки были в игровой практике и в тонусе. Это для нас и для футболистов очень важно. Что касается любительской лиги, в ней участвовали 26 команд со всех районов страны, любительскую лигу проводил Apsnу Sports Group, где генеральным директором является Гиви Тодуа, он помогает с развитием нашего футбола и является представителем ФФА в ConIFA", - отметил Таращ Хагба.Что касается судейского департамента, то сейчас он находится в процессе развития, Федерация футбола приступила к набору желающих приобрести эту профессию."В будущем мы надеемся, что у нас будет внутренний рынок наших местных арбитров", - заметил президент ФФА.Система VARи прямые трансляцииВ 2021 году в Абхазии впервые начали использовать систему видеопомощи арбитру VAR, который успешно функционировала весь сезон. Таращ Хагба отметил, что введение такой системы – очень важное событие для абхазского футбола."Мы очень рады, что у нас появилась возможность показывать все наши матчи в прямых трансляциях, а система VAR упрощает работу наших арбитров, то есть они стали более уверенными, при любой непонятной ситуации у них есть возможность с помощью системы видеопомощи принять правильное решение", - говорит он.Еще одно новшество – впервые все матчи национального первенства показывали в режиме онлайн. Режиссер прямых трансляций Джано Цурцумия подчеркнул, что показ матчей проходит на достаточно хорошем уровне, однако на многих стадионах инфраструктура неподходящая."Мы ведем прямые трансляции со всех стадионов, но только с двух стадионов ведем трансляции в полном размере так сказать, где снимают девять камер, с повторами и графикой. Потому, что часто нет мест, где можно расположить ПТС (передвижная телевизионная станция – прим.), творческую рубку, где проходят все технические процессы. Элементарно нет электрического питания, трибун, или навеса, самых минимальных требований. В Афоне трибун вообще нет, приходится снимать с уровня земли, а футбол так не смотрится", - поделился Цурцумия сложностями работы.На сегодня полноценные прямые трансляции можно снимать на сухумском стадионе "Динамо" и на стадионе в Гагре, проинформировал он."Если была бы подходящая инфраструктура, то мы вели бы трансляции с девяти камер со всех стадионов, но вынуждены на остальных стадионах вести трансляцию с одной камеры, правда с повтором и с графикой, с таймером, составом, фотографиями", - говорит режиссер.Насколько востребованы прямые трансляцииДиректор компании "Система" - провайдера прямых трансляций футбольных матчей Дмитрий Халбад рассказал, что футбольные матчи смотрели не только жители Абхазии, но и за рубежом."Отдельный интерес был вызван у жителей ДНР и ЛНР в виду того, что их команды участвовали в турнире "Система Cup 2021" и им было очень интересно воочию видеть все происходящее на поле, и конечно нашим жителям, так как сам формат подачи эфира был очень интересен. Может быть пока мы не смогли сравняться с качеством английской премьер-лиги, но все в наших руках, а при консолидации наших усилий, мы сможем этого добиться", - подчеркнул он.К завершению футбольного сезона, единовременные просмотры футбольных матчей только в Абхазии достигали порядка трех тысяч человек."Мы хотим участвовать в росте показа спортивных матчей, чтобы спорт был для жителей не просто отдельной составляющей, а одной из главных, чтобы не оставалось времени на плохие мысли. Спорт облагораживает человека и приводит к определенным результатам",Дмитрий Халбад рассказал, что помимо трансляций футбольных матчей, компания которой он руководит, планирует открытие спортивного канала, где будут показывать различные виды спорта.Участники пресс-конференции выразили готовность в будущем продолжить футбольный турнир "Система Cup", первый розыгрыш которого состоялся в этом году.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/donetskiy-gvardeets-vyigral-futbolnyy-turnir-sistema-cup-2021-1036603302.html

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