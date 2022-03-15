Гагрская бальнеолечебница вновь откроется после реконструкции
© Foto / Валентина ВерхотуроваГагрская бальнеолечебница
© Foto / Валентина Верхотурова
Работа гагрской водолечебницы, где проводились оздоровительные процедуры с 1960-х годов сероводородом и лечебной грязью, была приостановлена в 2010 году.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадри Есиава. После капитального ремонта и реконструкции вновь заработает бальнеолечебница в Гагре, об этом рассказала корреспонденту Sputnik главврач учреждения Валентина Верхотурова.
"Речь идет о полной реконструкции и капитальном ремонте знаменитой гагрской водолечебницы вблизи республиканского реабилитационного центра (КБРЦ - прим.). Скважина с сероводородным источником, без преувеличения, лучшая в мире с точки зрения лечения", – отметила она.
Технический ввод в эксплуатацию запланирован на вторник, 15 марта. Специалистам предстоит проверить работу оборудования и функционирование системы подачи лечебной воды, поддержание ее нужной температуры.
В гагрской водолечебнице к предстоящему лету планируют запустить 56 сероводородных ванн, как это было в советское время. На первом этапе заработает 19 таких ванн и две гидромассажные ванны. Главврач уверена, что ни в одном медучреждении России нет такого количества лечебных ванн.
"Реконструкция проводилась по стандартам Роспотребнадзора. Закуплено специальное медицинское оборудование. Ванны были приобретены нескольких размеров с учетом разного телосложения и веса пациентов. Технический ввод проводится под контролем инженера по медоборудованию", – рассказала Верхотурова.
© Foto / Валентина ВерхотуроваГагрская бальнеолечебница
Гагрская бальнеолечебница
© Foto / Валентина Верхотурова
Помимо лечебных ванн, появятся душ Шарко, хамам, бассейн и оздоровительные грязи, которые будут доставляться в Абхазию из озера Тамбукана - соленое бессточное озеро в девяти километрах от Пятигорска.
Как объяснила Верхотурова, выбор на российскую лечебную грязь пал в связи с тем, что она сертифицирована и обладает регистрационным удостоверением в профильных органах.
По словам главврача, многие сравнивают гагрскую водолечебницу с подобным оздоровительным учреждением в Мацесте, но между ними существенная разница. Она подчеркнула, что в Гагре используется не только сероводородный источник, а также минеральная вода для наружного применения с содержанием магния, кальция, сульфида и азота.
"Абхазии действительно повезло, так как эта скважина единственная в мире в своем роде. Вода комплексно воздействует на организм – оказывает тепловой, массажный, химический эффект", – подчеркнула Верхотурова.
Прохождение лечебных процедур рекомендуется при заболеваниях костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, при наличии проблем с кожей и лучевой болезни. Существуют противопоказания при онкологических заболеваниях, при стадии обострения болезни почек, органов пищеварения, органов дыхания, при тяжелой форме гипотиреоза.
Методику лечения будут определять врачи на месте или же исходить из направлений пациентов, которые они получают от специалистов в других медучреждениях страны.
На первых порах будет задействовано 19 ванн, приемом пациентов и их лечением занимаются два бальнеолога из числа местных специалистов. После полноценного запуска объекта работу смогут получить около 30 медиков – бальнеологи, терапевты, физиотерапевты, гинекологи, неврологи, онкологи, врачи-УЗИ, хирурги, колопроктологи, сотрудники лаборатории.
"Без осмотра врачом бальнеологом или физиотерапевтом, процедуры проводиться не будут. Это обязательное условие. Мы искали медперсонал, у которого есть опыт работы в водолечебницах, и мы будем рады дополнительно нанять на работу еще медиков. Конечно, наряду с местными врачами, у нас будут приглашенные специалисты из России", – отметила Верхотурова.
Гагрская водолечебница была построена в 1962 году после обнаружения в том месте скважины с сероводородным источником. Работа объекта была приостановлена в 2010 году. Верхотурова уточнила, что реконструкция объекта проводилась в течение одного года за счет средств частного инвестора. Дата официального открытия объекта пока не назначена.