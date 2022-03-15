https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/gagrskaya-balneolechebnitsa-vnov-otkroetsya-posle-rekonstruktsii-1038127150.html

Гагрская бальнеолечебница вновь откроется после реконструкции

Гагрская бальнеолечебница вновь откроется после реконструкции

Работа гагрской водолечебницы, где проводились оздоровительные процедуры с 1960-х годов сероводородом и лечебной грязью, была приостановлена в 2010 году. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T15:15+0300

2022-03-15T15:15+0300

2022-03-15T15:15+0300

в абхазии

гагра

курорты

санатории в абхазии

новости

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0f/1038128439_0:131:1859:1176_1920x0_80_0_0_c964f85f9418e7a3f651b615d2debd50.jpg

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадри Есиава. После капитального ремонта и реконструкции вновь заработает бальнеолечебница в Гагре, об этом рассказала корреспонденту Sputnik главврач учреждения Валентина Верхотурова.Технический ввод в эксплуатацию запланирован на вторник, 15 марта. Специалистам предстоит проверить работу оборудования и функционирование системы подачи лечебной воды, поддержание ее нужной температуры.В гагрской водолечебнице к предстоящему лету планируют запустить 56 сероводородных ванн, как это было в советское время. На первом этапе заработает 19 таких ванн и две гидромассажные ванны. Главврач уверена, что ни в одном медучреждении России нет такого количества лечебных ванн."Реконструкция проводилась по стандартам Роспотребнадзора. Закуплено специальное медицинское оборудование. Ванны были приобретены нескольких размеров с учетом разного телосложения и веса пациентов. Технический ввод проводится под контролем инженера по медоборудованию", – рассказала Верхотурова.Помимо лечебных ванн, появятся душ Шарко, хамам, бассейн и оздоровительные грязи, которые будут доставляться в Абхазию из озера Тамбукана - соленое бессточное озеро в девяти километрах от Пятигорска.Как объяснила Верхотурова, выбор на российскую лечебную грязь пал в связи с тем, что она сертифицирована и обладает регистрационным удостоверением в профильных органах.По словам главврача, многие сравнивают гагрскую водолечебницу с подобным оздоровительным учреждением в Мацесте, но между ними существенная разница. Она подчеркнула, что в Гагре используется не только сероводородный источник, а также минеральная вода для наружного применения с содержанием магния, кальция, сульфида и азота.Прохождение лечебных процедур рекомендуется при заболеваниях костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, при наличии проблем с кожей и лучевой болезни. Существуют противопоказания при онкологических заболеваниях, при стадии обострения болезни почек, органов пищеварения, органов дыхания, при тяжелой форме гипотиреоза.Методику лечения будут определять врачи на месте или же исходить из направлений пациентов, которые они получают от специалистов в других медучреждениях страны.На первых порах будет задействовано 19 ванн, приемом пациентов и их лечением занимаются два бальнеолога из числа местных специалистов. После полноценного запуска объекта работу смогут получить около 30 медиков – бальнеологи, терапевты, физиотерапевты, гинекологи, неврологи, онкологи, врачи-УЗИ, хирурги, колопроктологи, сотрудники лаборатории.Гагрская водолечебница была построена в 1962 году после обнаружения в том месте скважины с сероводородным источником. Работа объекта была приостановлена в 2010 году. Верхотурова уточнила, что реконструкция объекта проводилась в течение одного года за счет средств частного инвестора. Дата официального открытия объекта пока не назначена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/abkhaziya-voshla-v-top-5-napravleniy-dlya-ozdorovitelnogo-otdykha-1037927050.html

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагра, курорты, санатории в абхазии, новости, отдых в абхазии