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Лавров: переговоры с Украиной нацелены на обеспечение ее нейтрального статуса
Лавров: переговоры с Украиной нацелены на обеспечение ее нейтрального статуса
С начала спецоперации России по демилитаризации Украины прошло четыре раунда переговоров Киева и Москвы, последний диалог прошел в формате... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T16:45+0300
2022-03-15T16:45+0300
2022-03-15T16:59+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса, передает РИА Новости.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. По словам президента РФ Владимира Путина, планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, заявляло Минобороны. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, при этом об оккупации Украины речи не идет.К настоящему времени на юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, бои продолжаются в самом городе. ВСУ отрезаны от побережья Азовского моря. На восточном направлении Народная милиция ДНР освободила Волноваху и вышла к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. В свою очередь, войска ЛНР, развивая наступление, взяли под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-kieve-nazvali-vozmozhnye-sroki-dostizheniya-mirnogo-soglasheniya-s-rossiey-1038121282.html
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Лавров: переговоры с Украиной нацелены на обеспечение ее нейтрального статуса
16:45 15.03.2022 (обновлено: 16:59 15.03.2022) Подписаться на
С начала спецоперации России по демилитаризации Украины прошло четыре раунда переговоров Киева и Москвы, последний диалог прошел в формате видео-конференц-связи 14 марта.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса, передает РИА Новости
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"Переговоры, которые сейчас вот продолжаются – по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ", – сказал он на пресс-конференции в Москве.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. По словам президента РФ Владимира Путина, планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, заявляло Минобороны. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, при этом об оккупации Украины речи не идет.
К настоящему времени на юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, бои продолжаются в самом городе. ВСУ отрезаны от побережья Азовского моря. На восточном направлении Народная милиция ДНР освободила Волноваху и вышла к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. В свою очередь, войска ЛНР, развивая наступление, взяли под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.