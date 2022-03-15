https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-peregovory-s-ukrainoy-natseleny-na-obespechenie-ee-neytralnogo-statusa-1038130588.html

Лавров: переговоры с Украиной нацелены на обеспечение ее нейтрального статуса

Лавров: переговоры с Украиной нацелены на обеспечение ее нейтрального статуса

С начала спецоперации России по демилитаризации Украины прошло четыре раунда переговоров Киева и Москвы, последний диалог прошел в формате... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T16:45+0300

2022-03-15T16:45+0300

2022-03-15T16:59+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса, передает РИА Новости.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. По словам президента РФ Владимира Путина, планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, заявляло Минобороны. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, при этом об оккупации Украины речи не идет.К настоящему времени на юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, бои продолжаются в самом городе. ВСУ отрезаны от побережья Азовского моря. На восточном направлении Народная милиция ДНР освободила Волноваху и вышла к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. В свою очередь, войска ЛНР, развивая наступление, взяли под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-kieve-nazvali-vozmozhnye-sroki-dostizheniya-mirnogo-soglasheniya-s-rossiey-1038121282.html

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россия, украина, новости, дипломатия, политика, сергей лавров