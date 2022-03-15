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Определены направления, которые будут профинансированы новой Инвестпрограммой
Определены направления, которые будут профинансированы новой Инвестпрограммой
Члены правительства Абхазии рассказали президенту об итогах консультаций и решениях, выработанных совместно с делегацией Минэкономразвития России. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T19:05+0300
2022-03-15T19:05+0300
2022-03-15T19:08+0300
в абхазии
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
новости
экономика
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Руководство Абхазии определило направления, которые будут включены в новую Инвестиционную программу содействия социально-экономического развития республики 2023-2025 годов. Об этом сообщается на официальном сайте президента.Отмечается, что мероприятия были отобраны на основании решений, ранее принятых в ходе рабочей поездки Аслана Бжания в Москву.Итак, Инвестпрограмма 2023-2025 годов включает:Формирование новой Инвестпрограммы планируется с учетом проработанных совместно с Минэкономразвития России подходов, отметил Аслан Бжания на совещании с правительством во вторник. Глава государства обратил внимание на важность своевременного освоения лимитов финансирования объектов Инвестпрограммы.Также, были подведены итоги рабочей поездки российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/volvach-glavnaya-zadacha-rossii---pomoch-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realizovat-potentsial-1038023937.html
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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, новости, экономика
Определены направления, которые будут профинансированы новой Инвестпрограммой
19:05 15.03.2022 (обновлено: 19:08 15.03.2022) Подписаться на
Члены правительства Абхазии рассказали президенту об итогах консультаций и решениях, выработанных совместно с делегацией Минэкономразвития России.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Руководство Абхазии определило направления, которые будут включены в новую Инвестиционную программу содействия социально-экономического развития республики 2023-2025 годов. Об этом сообщается
на официальном сайте президента.
Отмечается, что мероприятия были отобраны на основании решений, ранее принятых в ходе рабочей поездки Аслана Бжания в Москву.
Итак, Инвестпрограмма 2023-2025 годов включает:
повышение зарплаты бюджетникам;
осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в рамках Инвестпрограммы;
поддержку системы кредитования малого бизнеса;
поддержку проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности;
реализацию программы льготного кредитования; создание системы администрирования налогов;
создание системы администрирования налогов с использованием кадастровой оценки.
Формирование новой Инвестпрограммы планируется с учетом проработанных совместно с Минэкономразвития России подходов, отметил Аслан Бжания на совещании с правительством во вторник. Глава государства обратил внимание на важность своевременного освоения лимитов финансирования объектов Инвестпрограммы.
Также, были подведены итоги рабочей поездки российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в Абхазию.