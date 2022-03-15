https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/opredeleny-napravleniya-kotorye-budut-profinansirovany-investprogrammoy-2023-2025-godov-1038133524.html

Определены направления, которые будут профинансированы новой Инвестпрограммой

Определены направления, которые будут профинансированы новой Инвестпрограммой

Члены правительства Абхазии рассказали президенту об итогах консультаций и решениях, выработанных совместно с делегацией Минэкономразвития России. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T19:05+0300

2022-03-15T19:05+0300

2022-03-15T19:08+0300

в абхазии

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

новости

экономика

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Руководство Абхазии определило направления, которые будут включены в новую Инвестиционную программу содействия социально-экономического развития республики 2023-2025 годов. Об этом сообщается на официальном сайте президента.Отмечается, что мероприятия были отобраны на основании решений, ранее принятых в ходе рабочей поездки Аслана Бжания в Москву.Итак, Инвестпрограмма 2023-2025 годов включает:Формирование новой Инвестпрограммы планируется с учетом проработанных совместно с Минэкономразвития России подходов, отметил Аслан Бжания на совещании с правительством во вторник. Глава государства обратил внимание на важность своевременного освоения лимитов финансирования объектов Инвестпрограммы.Также, были подведены итоги рабочей поездки российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/volvach-glavnaya-zadacha-rossii---pomoch-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realizovat-potentsial-1038023937.html

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, новости, экономика