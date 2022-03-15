https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/patrushev-rossiya-byla-vynuzhdena-prinyat-uprezhdayuschie-mery-vvidu-ugroz-s-zapada-1038130825.html
Патрушев: Россия была вынуждена принять упреждающие меры ввиду угроз с Запада
Патрушев: Россия была вынуждена принять упреждающие меры ввиду угроз с Запада
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел аналогии угрозам национальным интересам России, которые имели место на Северном Кавказе на рубеже XX – XXI веков... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T17:10+0300
2022-03-15T17:10+0300
2022-03-15T17:27+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
политика
донбасс
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101472/52/1014725201_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_8119b99fe05d931eb095c6de2396ff65.jpg
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Россия была вынуждена принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности в условиях угроз со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, касаясь спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.Он отметил, что с аналогичными угрозами Россия уже сталкивалась на Северном Кавказе в 90-х годах прошлого столетия и начале нынешнего. "Но мы извлекли уроки из развязанной против нас при подстрекательстве коллективного Запада агрессии с использованием международных террористических организаций", – добавил секретарь Совбеза.Россия смогла преодолеть все созданные извне проблемы, в том числе благодаря стойкости народов Северного Кавказа, "которые зачастую ценой своей жизни внесли весомый вклад в сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – полагает Патрушев.Специальная военная операция начата по решению президента России и направлена в первую очередь на защиту людей, восемь лет подвергавшихся "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а также на демилитаризацию и денацификацию Украины, отметил Патрушев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-peregovory-s-ukrainoy-natseleny-na-obespechenie-ee-neytralnogo-statusa-1038130588.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101472/52/1014725201_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_1f016522b46a8b476cabc380b9def29d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, политика, донбасс, николай патрушев
Патрушев: Россия была вынуждена принять упреждающие меры ввиду угроз с Запада
17:10 15.03.2022 (обновлено: 17:27 15.03.2022) Подписаться на
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел аналогии угрозам национальным интересам России, которые имели место на Северном Кавказе на рубеже XX – XXI веков, с нынешней ситуацией на Украине.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Россия была вынуждена принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности в условиях угроз со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, касаясь спецоперации на Украине.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление политика в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.
"США считают, что имеют право распространять демократию по всему миру, навязывая собственное понимание такой формы политической власти, используя для этого любые методы, в том числе военные, пренебрегая принципами международного права, обычаями, культурой и безопасностью других народов. Мы хорошо знаем, к чему это привело в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии", – перечислил Патрушев.
Он отметил, что с аналогичными угрозами Россия уже сталкивалась на Северном Кавказе в 90-х годах прошлого столетия и начале нынешнего.
"Но мы извлекли уроки из развязанной против нас при подстрекательстве коллективного Запада агрессии с использованием международных террористических организаций", – добавил секретарь Совбеза.
Россия смогла преодолеть все созданные извне проблемы, в том числе благодаря стойкости народов Северного Кавказа, "которые зачастую ценой своей жизни внесли весомый вклад в сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – полагает Патрушев.
"И после всего произошедшего на Северном Кавказе, происходящего на Украине, вблизи наших границ в Европе, - нас продолжают убеждать, что России ничего не угрожает. Как же мы можем доверять тем, кто нас постоянно обманывает, продолжает поставлять Украине летальное оружие, создает на ее территории секретные биолаборатории, поощряет неонацистов? В сложившихся условиях мы вынуждены были принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан", – подчеркнул секретарь Совбеза.
Специальная военная операция начата по решению президента России и направлена в первую очередь на защиту людей, восемь лет подвергавшихся "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а также на демилитаризацию и денацификацию Украины, отметил Патрушев.