https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/patrushev-rossiya-byla-vynuzhdena-prinyat-uprezhdayuschie-mery-vvidu-ugroz-s-zapada-1038130825.html

Патрушев: Россия была вынуждена принять упреждающие меры ввиду угроз с Запада

Патрушев: Россия была вынуждена принять упреждающие меры ввиду угроз с Запада

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел аналогии угрозам национальным интересам России, которые имели место на Северном Кавказе на рубеже XX – XXI веков... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T17:10+0300

2022-03-15T17:10+0300

2022-03-15T17:27+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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николай патрушев

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Россия была вынуждена принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности в условиях угроз со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, касаясь спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.Он отметил, что с аналогичными угрозами Россия уже сталкивалась на Северном Кавказе в 90-х годах прошлого столетия и начале нынешнего. "Но мы извлекли уроки из развязанной против нас при подстрекательстве коллективного Запада агрессии с использованием международных террористических организаций", – добавил секретарь Совбеза.Россия смогла преодолеть все созданные извне проблемы, в том числе благодаря стойкости народов Северного Кавказа, "которые зачастую ценой своей жизни внесли весомый вклад в сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – полагает Патрушев.Специальная военная операция начата по решению президента России и направлена в первую очередь на защиту людей, восемь лет подвергавшихся "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а также на демилитаризацию и денацификацию Украины, отметил Патрушев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-peregovory-s-ukrainoy-natseleny-na-obespechenie-ee-neytralnogo-statusa-1038130588.html

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россия, украина, новости, политика, донбасс, николай патрушев