https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/pitsundskiy-delfinariy-pereekhal-v-gagru-1038109520.html

Пицундский дельфинарий переехал в Гагру

Пицундский дельфинарий переехал в Гагру

Абхазский национальный дельфинарий открылся в городе Пицунда Гагрского района в 2016 году. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский национальный дельфинарий перевезли из Пицунды в Гагру, рассказал корреспонденту Sputnik директор объекта Астамур Асландзия.Новый дельфинарий расположен на улице Авидзба вблизи микрорайона Кемпинг. Сейчас там содержатся три дельфина. Учредители планируют завезти еще одну особь, а также двух морских котиков.По словам Асландзия, на новом месте питомцам комфортнее, для них созданы лучшие условия. К примеру, если арендованный в Пицунде бассейн был глубиной в три метра, то в Гагре глубина резервуара достигает более пяти метров.Давать представления морские животные будут в летний курортный сезон, но дирекция объекта также рассматривает возможность включения в программу дельфинотерапию для детей с проблемами со здоровьем.Животными занимаются тренеры и специалист по воде. Как уточнил Асландзия, периодически проводится обследование состояния здоровья дельфинов и регулярно проверяют анализы. Рацион составляется в зависимости от интенсивности тренировок. В среднем в день одна особь поедает около 10 килограммов рыбы, в том числе барабульку, ставриду, минтай.Открытие дельфинария в Гагре запланировано на начало июня, но в связи с резким скачком курса доллара по отношению к рублю, что привело к подорожанию ряда товаров, сроки могут быть пересмотрены.

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дельфины, пицунда, гагрский район, отдых в абхазии, абхазия