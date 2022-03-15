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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В среду, 16 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь со снегом, снег, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна