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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T17:33+0300
2022-03-15T17:33+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В среду, 16 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь со снегом, снег, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 марта
17:33 15.03.2022 (обновлено: 17:37 15.03.2022) Подписаться на
Погода Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В среду, 16 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь со снегом, снег, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.