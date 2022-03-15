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Российские войска взяли под полный контроль всю Херсонскую область
Российские войска взяли под полный контроль всю Херсонскую область
Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается 20-й день. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T10:38+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Российские военные полностью контролируют всю Херсонскую область Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По словам представителя оборонного ведомства, группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка. В настоящее время отряды ДНР вышли на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2. Город Херсон, который является областным центром, перешел под контроль российской армии 2 марта. Затем начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город была доставлена гуманитарная помощь.
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Российские войска взяли под полный контроль всю Херсонскую область
10:38 15.03.2022 (обновлено: 11:07 15.03.2022) Подписаться на
Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается 20-й день.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Российские военные полностью контролируют всю Херсонскую область Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", – сказал Конашенков во время брифинга.
По словам представителя оборонного ведомства, группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка. В настоящее время отряды ДНР вышли на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2.
Город Херсон, который является областным центром, перешел под контроль российской армии 2 марта. Затем начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город была доставлена гуманитарная помощь.