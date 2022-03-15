https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-polnyy-kontrol-vsyu-khersonskuyu-oblast-1038122961.html

Российские войска взяли под полный контроль всю Херсонскую область

Российские войска взяли под полный контроль всю Херсонскую область

Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается 20-й день. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T10:38+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Российские военные полностью контролируют всю Херсонскую область Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По словам представителя оборонного ведомства, группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка. В настоящее время отряды ДНР вышли на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2. Город Херсон, который является областным центром, перешел под контроль российской армии 2 марта. Затем начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город была доставлена гуманитарная помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/peskov-prokommentiroval-prodolzhitelnost-spetsoperatsii-na-ukraine-1038114275.html

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